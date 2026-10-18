Voor Max Verstappen was het raceweekend in Singapore al erg succesvol, maar daar hielden de feestelijkheden niet op. De Nederlander werd op 30 september 29 jaar, maar afgelopen raceweekend werd het verjaardagsfeestje nog eens dunnetjes overgedaan. Dit keer was de meerderheidsaandeelhouder van Red Bull van de partij.

Het gaat om de familie Yoovidhya, die nog altijd 51 procent van de aandelen in het moederbedrijf van Red Bull Racing in handen heeft. De Oostenrijkse tak bezit de overige 49 procent. Die aandelen waren oorspronkelijk van Dietrich Mateschitz, maar zijn na zijn overlijden overgegaan naar zijn zoon Mark Mateschitz.

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Etentje

Waar er enkele jaren geleden nog spanningen waren binnen de leiding van Red Bull, zijn die plooien inmiddels gladgestreken. Daarnaast heeft Verstappen eerder dit jaar zijn contract opengebroken en verlengd bij het Oostenrijkse team. Inmiddels heeft hij ook weer twee keer gewonnen in de Formule 1. Allemaal redenen om iets te vieren, en de Nederlander mocht dan ook even de verjaardagskaarsjes uitblazen.