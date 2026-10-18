Max Verstappen heeft zich zondagochtend op sociale media fel uitgesproken tegen de online haat en intimidatie richting zijn teamgenoot Chris Lulham. De Brit kwam onder vuur te liggen nadat hij zaterdag een straf opliep tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão.

Het raceweekend op het Portugese Autódromo Internacional do Algarve betekende voor Verstappen zijn officiële GT3-debuut in deze klasse. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 deelde de #3 Mercedes-AMG GT3 EVO van zijn eigen renstal Verstappen Racing met Lulham en Ben Barnicoat. Na de drie uur durende race werd Lulham op sociale media echter belaagd met talloze persoonlijke aanvallen, vanwege een tijdstraf die het team uiteindelijk een podiumplek kostte.

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Verstappen neemt teamgenoot Lulham in bescherming

Op zijn officiële X-account blikt de Nederlander zondag terug op de wedstrijd in Portugal en trekt hij direct een grens wat betreft de manier waarop zijn teamgenoot wordt behandeld. "Spannend weekend! Ik was erg blij dat we onze GT3-auto in Portimão mochten racen. Er waren hoogte- en dieptepunten, maar als team hebben we veel geleerd", zo laat Verstappen weten op X. Vervolgens gaat de coureur van Red Bull Racing direct in op de reacties die zijn collega na de finishvlag te verwerken kreeg: "Ik voel ook dat ik mijn stem moet laten horen over de haat en intimidatie die Chris na de race heeft ontvangen. "

Verstappen benadrukt dat iedereen een mening mag hebben, maar dat er ook een grens is: "Iedereen mag zijn mening hebben over wat er op de baan gebeurde, maar deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké. Chris had een echt sterke stint en fouten kunnen gebeuren. Er is geen plaats voor dit soort mishandeling in onze sport of waar dan ook."

Tijdstraf en inhaalrace in Portimão

De online kritiek aan het adres van Lulham ontstond in het tweede uur van de endurance-wedstrijd op zaterdag. Nadat de formatie zich vanwege een fout met de afstelling als vijftiende had gekwalificeerd en vanaf de dertiende plaats aan de race begon, nam Barnicoat de openingsstint van hooguit 65 minuten voor zijn rekening. Daarna nam Lulham het stuur over en nestelde hij zich voorin op de zesde plek, tot het kort na een herstart fout ging bij een inhaalactie op de #48 Mercedes van Luca Stolz.

Bij die poging tikte de Brit de wagen van Stolz aan, die daardoor in de rondte ging en terugzakte naar de twintigste positie. De wedstrijdleiding deelde hiervoor een drive-through penalty uit aan de #3 Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Door die verplichte doortocht door de pitstraat viel het team terug naar de vierentwintigste plek, waarna de Formule 1-coureur voor de laatste 45 minuten achter het stuur kroop. In die slotfase wist hij zich met een inhaalrace alsnog terug te knokken naar de negende positie in de eindrangschikking. Naast de openlijke steun van zijn teambaas sprong ook voormalig teamgenoot en gastcoureur Gianni Vecchio op X in de bres voor Lulham.