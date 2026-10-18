Hoewel Red Bull nu op twee verschillende circuits heeft laten zien dat het kan winnen in 2026, is het nog altijd maar de vraag of die lijn zich doorzet. Volgens Autoracer is er een sprong van meer dan drie tienden gemaakt met de updates die in Bakoe werden geïntroduceerd. Het medium wijst naar specifieke onderdelen die de RB22 aanzienlijk hebben versneld.

De Oostenrijkse wagen begon dit seizoen nogal kwakkelend. Zo was er in de auto van de Nederlander aanvankelijk een probleem met de stuurkolom, had de Red Bull Ford-powerunit op sommige momenten nog wat onverwachte uitspattingen en moest de RB22 nog op dieet. Met het eerste echte grote pakket in Miami werden er al stappen gezet, maar een overwinning was destijds nog ver weg. Halverwege het seizoen waren er de problemen met de Macarena-vleugel, waarmee Verstappen twee grote crashes kende. Pas in Bakoe kwam er een upgrade waarmee Mercedes, McLaren en Ferrari konden worden uitgedaagd. In Maleisië volgde met de zege de eerste bevestiging daarvan.

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Updates Bakoe

Het Italiaanse medium stelt dat het raceweekend in Azerbeidzjan voor de stap voorwaarts heeft gezorgd: "De ontwikkelingen in Bakoe veranderden het verloop van het seizoen: een nieuwe bodemplaat, diffuser en sidepods zorgden voor een sprong voorwaarts van meer dan drie tienden van een seconde." Ook Verstappen beaamde dat en stelde dat de updates ervoor hebben gezorgd dat de balans makkelijker kan worden gevonden, waardoor de banden ook in een beter werkvenster komen.

Bochtensnelheid

Dat nieuwe pakket heeft er ook voor gezorgd dat de snelheid in de middelhoge en hogesnelheidsbochten is toegenomen, voorheen juist een van de zwakke punten van de Oostenrijkse wagen. Daarnaast is de powerunit, ondanks het uitblijven van updates als gevolg van het resultaat van de ADUO, efficiënter geworden. "Red Bull heeft Mercedes vervangen als dominante kracht op circuits waar het vermogen een grote rol speelt. Net als Mercedes met de W17 tot enkele races geleden, weet Red Bull het tijdverlies in de bochten ten opzichte van de Ferrari's goed te beperken", zo valt te lezen.