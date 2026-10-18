Hoewel Max Verstappen de smaak de laatste weken flink te pakken heeft, rekent de Nederlander op een zware fysieke klus tijdens de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. Tijdens de persconferentie in Singapore kijkt de coureur van Red Bull Racing alvast vooruit naar het hobbelige asfalt in Texas en grapt hij dat hij na het raceweekend waarschijnlijk een nieuwe wervelkolom nodig heeft.

De regerend wereldkampioen verkeert in goede vorm na zijn overwinning in de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag. Op het Marina Bay Street Circuit wist hij vanaf poleposition zowel de sprintrace als de hoofdrace te winnen, waarmee hij voor het eerst zegevierde op het stratencircuit. Toch wil de Nederlander, die met 221 punten momenteel de vierde plek bezet in het wereldkampioenschap, niet te vroeg juichen voor het raceweekend dat van 23 tot en met 25 oktober in Austin wordt verreden. "Het is heel moeilijk om te zeggen, en ik wil nu niet zeggen dat ik in Austin in de strijd voorin zal zitten. Maar de laatste paar weekenden zijn geweldig geweest", legt Verstappen uit tijdens het persmoment. "Ik neem het gewoon race voor race, en zodra we in Austin zijn, zien we wel hoe het daar gaat."

Artikel gaat verder onder video

Hobbels op COTA zorgen voor fysieke uitdaging

In Texas wacht de koningsklasse een baan met een totaal ander karakter dan in Singapore. Door de verschuivende Texaanse kleigrond staat het Circuit of the Americas al jaren bekend om het hobbelige asfalt, ondanks dat het wegdek in onder andere de bochten 2 tot en met 10, 12 tot en met 16 en op het rechte stuk de afgelopen jaren deels opnieuw is geasfalteerd. Op basis van beelden uit het WEC (World Endurance Championship), dat eerder al in actie kwam in Austin, houdt de Red Bull-coureur opnieuw rekening met een flinke beproeving. "Het is weer een heel ander circuit. Uit wat ik in de WEC heb gezien, is de baan ongelooflijk hobbelig", zo stelt hij.

Door de stug geveerde Formule 1-wagens zorgen de klappen van het hobbelige wegdek voor een flinke fysieke belasting voor de coureurs. Verstappen verwacht met een knipoog dat zijn lichaam het zwaar gaat krijgen, al benadrukt hij dat de rest van het veld met exact hetzelfde probleem te maken krijgt. "Ik zal na het weekend waarschijnlijk een nieuwe wervelkolom moeten bestellen, denk ik. Dan word ik net RoboCop", grapt de Limburger. "Dat is weer een nieuwe uitdaging voor iedereen, om met die hobbels om te gaan. En dan gaan we daar gewoon verder mee."