Emerson Fittipaldi is flink onder de indruk van wat Max Verstappen de laatste tijd laat zien op de baan. De Braziliaanse oud-coureur stelt dat de Nederlander momenteel in topvorm steekt en is van mening dat Mercedes van geluk mag spreken dat de opmars van Red Bull Racing niet al aan het begin van het seizoen op gang is gekomen.

Het seizoen begon nog moeizaam voor de Oostenrijkse formatie met de RB22, die wordt aangedreven door een eigen Red Bull-Ford-krachtbron, maar inmiddels zit de vaart er weer goed in. Nadat Verstappen in Maleisië al de poleposition wist te pakken, was hij afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Singapore oppermachtig door vanaf de eerste startplek zowel de sprintrace als de hoofdrace te winnen. Dankzij dat succes op het Marina Bay Street Circuit bezet de kopman van Red Bull nu de vierde plaats in het rijderskampioenschap met 221 punten, achter koploper Kimi Antonelli die namens Mercedes al 340 punten bij elkaar heeft gereden.

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Indrukwekkende Verstappen

Fittipaldi komt tegenover Betway superlatieven tekort als hij terugkijkt naar de prestaties van de Limburger in de afgelopen twee raceweekenden. "Max was de afgelopen twee Grands Prix zeer indrukwekkend. Nogmaals, hij zette een magische ronde neer in de kwalificatie en daarna is hij uitstekend in de race. Hij maakt geen fouten; hij rijdt de auto de hele tijd op het uiterste", zo laat de 79-jarige analist weten. Er staan nog zes Grands Prix op het programma dit seizoen, te beginnen op 25 oktober met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, en de Braziliaan kijkt dan ook enorm uit naar de ontknoping van het jaar. "Het wordt ook erg spannend om de komende races te volgen om te zien of hij zijn prestaties kan vasthouden. Hij is geweldig."

Geluk voor Mercedes

In het constructeurskampioenschap gaat Mercedes momenteel aan de leiding met 578 punten, terwijl Red Bull Racing met 332 punten op de vierde positie terug te vinden is. Met de huidige snelheid van de RB22 komt de ommekeer voor dit seizoen te laat om die achterstand nog makkelijk goed te maken, maar Fittipaldi waarschuwt de concurrentie alvast voor volgend jaar. "Helemaal waar dat Mercedes geluk heeft dat deze competitieve opmars van Red Bull niet in het eerste deel van het seizoen kwam. Volgend jaar wordt het weer een wereldkampioenschapsstrijd", zo klinkt het vanuit de mond van de Braziliaan.

Lof voor Hadjar

Behalve de lovende woorden voor de kopman van de renstal, is Fittipaldi ook te spreken over het optreden van Isack Hadjar. De 21-jarige Fransman maakte voor dit seizoen de overstap vanuit het juniorteam en bezet momenteel de achtste plek in het wereldkampioenschap met 97 punten. Hoewel Hadjar in Maleisië en Singapore nog kampte met technische problemen aan zijn wagen, liet hij eerder met onder meer een vierde startplaats in Bakoe al zien dat het met de snelheid wel goed zit. "Daarnaast is Isack de dichtstbijzijnde teamgenoot die Max recentelijk heeft gehad. Hij laat zien dat hij goed kan rijden en behoorlijk goed kwalificeert", aldus Fittipaldi.