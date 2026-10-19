McLaren heeft Leonardo Fornaroli voor het seizoen van 2027 bevestigd als reserve- en derde coureur van het Formule 1-team. Daarnaast maakt de 21-jarige Italiaan datzelfde jaar zijn debuut in het World Endurance Championship achter het stuur van de nieuwe McLaren Hypercar.

Dit seizoen staat de voormalig Formule 2- en Formule 3-kampioen als reservecoureur nog grotendeels aan de zijlijn. Zijn huidige ontwikkelingsprogramma bij de formatie uit Woking bestaat uit TPC-testsessies, twee optredens tijdens eerste vrije trainingen in Grands Prix en intensief simulatorwerk. In gesprek met Motorsport.com vertelt Fornaroli dat hij het racen mist nu hij alleen vanaf de pitmuur toekijkt. "Ja, ik heb het racen echt gemist. Elk weekend dat ik als reservecoureur op het circuit ben, word ik erg jaloers als ik Lando en Oscar zie racen. Dus weer gaan racen wordt een ongelooflijk gevoel", zo legt hij uit.

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Fornaroli maakt eerste meters in nieuwe McLaren Hypercar

In het nieuwe Hypercar-project met de MCL-HY voegt de Italiaanse coureur zich in 2027 bij Laurens Vanthoor, Mikkel Jensen en de recent aangetrokken Alex Lynn. Afgelopen zondag werkte Fornaroli zijn allereerste ronde af in de nieuwe bolide, vooruitlopend op zijn eerste volledige testdag op maandag. "Het was een geweldige ervaring. Voor het eerst in een gesloten cockpit stappen, de deur sluiten en eerst op elektrische kracht wegrijden voordat de verbrandingsmotor aansloeg, was iets volledig nieuws voor mij, maar echt heel, heel gaaf", zo blikt hij terug op dat moment.

Droom komt uit met deelname aan 24 uur van Le Mans

Onderdeel van het endurance-programma in het debuutjaar van McLaren is deelname aan de 24 uur van Le Mans in 2027. Voor de reservecoureur gaat met die klassieker een langgekoesterde wens in vervulling. "Le Mans is altijd een droom van mij geweest. Ik had nooit verwacht dat ik al volgend jaar de kans zou krijgen om daar te racen. Ik volg de 24 uur elk jaar, zelfs door tot diep in de nacht wakker te blijven om ernaar te kijken. Ik denk dat het een heel bijzonder gevoel zal zijn om voor het eerst op zo'n unieke plek als Le Mans te racen", aldus de Italiaan.