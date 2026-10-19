Mercedes haalde nieuwe voorvleugel na één uur van W17, maar keert ermee terug in Austin

Het Formule1-team van Mercedes heeft de geüpgradede voorvleugel van de W17 in Singapore bewust alleen tijdens de eerste vrije training ingezet om het leerproces voor de korte en middellange termijn te versnellen. Adjunct-technisch directeur Simone Resta benadrukt dat het onderdeel puur diende om data te verzamelen in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Tijdens het raceweekend in Singapore reed klassementsleider Kimi Antonelli met het vernieuwde pakket, maar na de openingstraining keerde de Italiaan alweer terug naar de oude voorvleugel. Zijn teamgenoot George Russell werkte het weekend af met de vorige specificatie vanwege een gridstraf na een motorwissel, wat een directe vergelijking tussen beide configuraties mogelijk maakte. Hoewel de terugkeer naar de eerdere vleugel na het moeizame debuut van de geüpgradede W17 in Maleisië leidde tot speculaties over problemen met de update, spreekt de renstal dat tegen.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Nu Silver Arrows Radio Show geeft Resta tekst en uitleg over die keuze. "In een sprintweekend is FP1 het enige moment waarop je kunt testen. Het is één sessie van één uur, je hebt normaal gesproken twee sets banden, en dan moet je precies leren waar de auto staat op een nog groene baan", zo begint hij.

Resta ziet voorvleugeltest als investering

Volgens de Italiaanse topman koos het team ervoor om binnen dat ene uur direct veel zaken aan te passen. "En omdat we het leerproces wilden versnellen, hebben we zelfs een test gedaan met de nieuwe voorvleugel tijdens FP1. In zo'n korte tijd hebben we veel dingen veranderd, omdat ons doel was zo snel mogelijk te leren voor de korte en middellange termijn", legt Resta uit. "Natuurlijk waren we niet van plan hem hier te laten racen, maar we wilden hem controleren, vergelijken met de oude, de data verzamelen, die mee naar huis nemen, het huiswerk doen en onszelf op de best mogelijke manier voorbereiden op het volgende evenement. Je moet dat dus ook zien als een investering in onze toekomst: om de data te verzamelen, het begrip op te bouwen, en dan op het juiste moment te denken, te simuleren, op de simulator te draaien en door te gaan."

Lord wijst naar schaarste en risico-afweging

Dat de nieuwe vleugel na de eerste training in de garage bleef, zorgde her en der voor vraagtekens. Plaatsvervangend teambaas Bradley Lord legt echter uit dat schaarste en een risico-afweging de doorslag gaven. "We hadden er maar één, dus we hebben hem in hoog tempo door de productie gejaagd. Maar als je maar één exemplaar hebt, loop je het risico van een start vanuit de pitstraat als er iets beschadigd raakt. De afweging van risico's pleitte er dus niet voor om hem te gebruiken in de kwalificatie, de sprint of de hoofdrace, maar het leren was zeker erg nuttig", zo stelt hij.

Voor het aankomende raceweekend in Austin, waar Antonelli zijn eerste wereldtitel kan veiligstellen, beschikken beide coureurs wel over gelijke auto's met de nieuwe voorvleugel. "Het is het vermelden waard dat het de moeite waard was om die voorvleugel ook in FP1 te gebruiken, omdat we dingen hebben geleerd waardoor we hopelijk in Austin beter van start kunnen gaan, met beide auto's in de bijgewerkte configuratie, met het nieuwe pakket en de nieuwe voorvleugel, en in staat om die hogere piekprestatie hopelijk beter te benutten dan we tot nu toe hebben kunnen doen", aldus Lord.