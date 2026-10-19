Christian Horner heeft er vrede mee als hij nooit meer terugkeert in de Formule 1. De voormalig teambaas van Red Bull Racing ontkent concrete vervolgplannen te hebben en houdt zijn toekomst in de koningsklasse dan ook volledig open.

Tijdens de aftrap van zijn theatertour voor het boek Drive in het Engelse York blikte de 52-jarige Brit terug op zijn twintigjarige dienstverband bij de Oostenrijkse renstal. Die periode kwam in 2025 na de Grand Prix van Groot-Brittannië ten einde met een ontslag. Hoewel zijn naam de afgelopen tijd met enige regelmaat in verband werd gebracht met een overstap naar een ander team, laat Horner weten dat zijn volgende stap nog altijd onbekend is. "Wat me het meest opwindt, is wat het volgende hoofdstuk wordt, en eerlijk gezegd heb ik geen idee", zo vertelt de oud-teambaas op het podium. "Als mijn tijd in de Formule 1 voorbij is, heb ik een fantastische tijd gehad en ik heb het goed gedaan. Als het juiste aanbod komt om terug te keren, ga ik terug. Maar ik ben innerlijk in vrede met het idee dat ik dat niet hoef als het er niet van komt."

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Horner trots op overwinningen Verstappen met eigen krachtbron

Gedurende zijn tijd aan het roer bij Red Bull Racing wist de formatie maar liefst acht rijderstitels en zes constructeurstitels te veroveren met wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Tevens stond Horner vanaf 2021 aan de basis van het eigen motorproject van het team, dat dit seizoen voor het eerst op het asfalt wordt ingezet. Dat Verstappen de afgelopen twee races in Maleisië en Singapore op zijn naam wist te schrijven met deze krachtbron, doet de Brit dan ook zichtbaar goed. "Die motor tot leven zien komen en presteren en betrouwbaar zijn... mensen dachten dat het een grap zou zijn", zo legt hij uit. "Podia zien en daarna de overwinningen de afgelopen twee weken, in de 16e race om een Grand Prix te winnen, daar was ik enorm trots op. Beide aandeelhouders hebben contact met me opgenomen en me bedankt."

Horner maakt einde aan Ferrari-geruchten

Daarnaast rekent Horner direct af met de speculaties over een dienstverband bij Ferrari. Die geruchten kwamen op gang nadat hij de Italiaanse renstal in een eerder interview bestempelde als het grootste merk in de sport. Volgens de voormalig Red Bull-topman werden zijn uitspraken echter verkeerd opgevat - en dat zorgde weer voor onnodige druk op huidig Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "Ik zei: 'Er hangt een aura rond Ferrari, het is een voorrecht als coureur, ingenieur enz. Het is de droom van zoveel coureurs.' Ik heb nooit gezegd dat het mijn verdomde droom was!", zo verduidelijkt Horner. "Maar het verhaal kwam naar buiten dat Ferrari mijn droombaan was. Ik had medelijden met Vasseur, omdat hij plotseling onder grote druk kwam te staan."