Carlos Sainz moest in 2024 op zoek naar een nieuw stoeltje, omdat Lewis Hamilton dat van hem bij Ferrari zou innemen voor de periode daarna. Christian Horner onthulde onlangs dat hij Sainz graag zag komen, maar dat het Helmut Marko was die vooral de voorkeur gaf aan de junioren van Red Bull. Sainz reageert bij de Spaanse pers op die woorden.

Sainz is momenteel bezig aan zijn tweede jaar bij Williams en daarbij moet het team vooral de weg naar voren zien te vinden. De Spanjaard had in 2024 diverse voorstellen op tafel liggen en had volgens de voormalige teambaas van Red Bull dus ook gesprekken met het Oostenrijkse team. Toch kwam een samenwerking er uiteindelijk niet en ook Audi zou nul op het rekest hebben gekregen. James Vowles wist namens Williams echter wel een overtuigend verhaal te brengen en Sainz verkoos het team uit Grove dan ook.

Artikel gaat verder onder video

Sainz haalt schouders op

Toch wilde Sainz na zijn vertrek bij Ferrari graag bij een topteam aan de slag om door te gaan met zijn jacht op zeges en uiteindelijk wereldtitels. Het stoeltje dat Lewis Hamilton achterliet bij Mercedes werd in verband gebracht met Sainz, maar er waren ook berichten over een mogelijke overstap naar Red Bull. Die interesse was er vanuit Horner, maar niet de hele leiding van Red Bull was overtuigd. Sainz bevestigt die gesprekken, maar kan er twee jaar na dato ook niet heel veel meer mee: "Ja, hij noemde dat ik bij hem thuis was en zo, een maaltijd naar binnen aan het werken. Het is wat het is."

Uiteindelijk werd er door Red Bull gekozen om Liam Lawson de kans te geven naast Max Verstappen, maar na twee races werd de Nieuw-Zeelander alweer vervangen door Yuki Tsunoda. Die mocht het seizoen tot het einde uitrijden. Isack Hadjar is sinds dit seizoen de teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen.