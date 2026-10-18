Emerson Fittipaldi heeft hoge verwachtingen van Red Bull Racing voor de tweede helft van het Formule 1-seizoen en denkt dat het team sterk voor de dag gaat komen. De Braziliaan wijst daarbij op de kleine groep topingenieurs in de sport, de inbreng van voormalige medewerkers van Honda bij de ontwikkeling van de nieuwe Ford-krachtbron en de redenen achter het lange aanblijven van Max Verstappen.

De Oostenrijkse renstal rijdt dit seizoen voor het eerst met een zelf ontworpen motor in samenwerking met technisch partner Ford, die de typeaanduiding DM01 draagt. Onder leiding van technisch directeur Ben Hodgkinson bij Red Bull Powertrains werken de ingenieurs in Milton Keynes nauw samen met de specialisten van de Amerikaanse fabrikant in Michigan aan onder meer de verbrandingsmotor, de elektrificatie en de bijbehorende software.

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Hulp van Honda

In de paddock is de spoeling van technisch toptalent volgens Fittipaldi erg dun, waardoor de komst van ervaren krachten van grote waarde is voor het motorproject. Tot eind vorig jaar leverde Honda nog de volledige krachtbronnen aan het team uit Milton Keynes, voordat de Japanse fabrikant dit seizoen de overstap maakte naar Aston Martin. "Formule 1 is een zeer kleine groep mensen: er zijn maar elf teams met topingenieurs", zo verklaart Fittipaldi tegenover a title="Betway" href="https://betway.com/gb/en/sports/cat/formula-1" target="_blank">Betway. "Blijkbaar hebben ze behoorlijk goede mensen van Honda gekregen om mee te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe motor, wat veel helpt, omdat Honda historisch gezien erg goede motoren maakt. Ze hebben een zeer goede groep mensen die bij Red Bull deze nieuwe Ford-motor bouwt."

Tweede seizoenshelft

Hoewel de RB22 aan het begin van het jaar nog kampte met balansproblemen, heeft het team na een groot updatepakket in Bakoe de weg omhoog weer weten te vinden. Verstappen wist met de Red Bull Ford-krachtbron inmiddels onder meer de Grand Prix van Bahrein en de recente race in Singapore op zijn naam te schrijven, wat alweer zijn 73e overwinning in de koningsklasse betekende. Fittipaldi rekent er dan ook op dat die sterke lijn wordt doorgetrokken: "Ze gaan in het tweede deel van dit seizoen hun kracht laten zien. Ik denk dat ze laten zien dat ze het beste team zijn in dit tweede deel van het seizoen."

Toekomst van Verstappen

De goede technische vooruitzichten achter de schermen verklaren volgens de oud-coureur mogelijk ook waarom Verstappen zijn contract in augustus heeft verlengd tot en met 2030, waar zijn eerdere verbintenis eind 2028 zou aflopen. De Nederlander zag volgens de Braziliaan van dichtbij hoe sterk het technische team in de fabriek is opgebouwd voor de lange termijn. "Dat zou een reden kunnen zijn waarom Max langdurig is gebleven. Hij kon de vooruitzichten voor de komende jaren zien en wist dat ze zeer bekwame mensen hadden", aldus Fittipaldi.