Hoewel er de nodige vraagtekens stonden achter het nieuwe updatepakket voor de W17, heeft het team van Mercedes inmiddels de knoop doorgehakt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zowel klassementsleider Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot George Russell zal volgend weekend op het Circuit of the Americas in Austin in actie komen met de vernieuwde specificatie, zo bevestigt vice-teambaas Bradley Lord in de terugblik van het team na het raceweekend in Singapore.

De afgelopen weken werd er flink getwijfeld over de zeven aerodynamische aanpassingen aan onder andere de vloer, sidepods, motorkap en achterzijde van de wagen. Toen de onderdelen op Sepang werden geïntroduceerd, rekende de Duitse renstal nog op een tijdwinst van zo'n 0,3 seconde per ronde. Na de kwalificatie schatte teambaas Toto Wolff echter in dat de bolide juist 0,4 tot 0,5 seconde langzamer was geworden. Om duidelijkheid te krijgen over de werking van het pakket, koos het team afgelopen weekend op het Marina Bay Street Circuit voor een directe vergelijking: alleen de Italiaanse WK-leider reed met de updates, terwijl Russell met de oudere specificatie op pad werd gestuurd. "Singapore was voor ons een weekend vol experimenten en we hebben heel nuttige dingen geleerd. We hebben besloten het experiment zo snel mogelijk na Sepang uit te voeren, omdat we de onderdelen beschikbaar hadden, hoewel het hard werk was voor de monteurs, namelijk twee dagen werk voor hen. We hebben de data bekeken en konden vaststellen waar we de auto niet in het juiste balansvenster hebben weten te krijgen", zo legt Lord uit.

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Experiment in Singapore geeft doorslag

Hoewel de aangepaste W17 op zaterdag in Singapore nog niet direct sneller bleek dan voorheen, gaven de verzamelde data en het racetempo op zondag uiteindelijk de doorslag. Terwijl Max Verstappen namens Red Bull Racing vanaf poleposition naar de overwinning reed, stuurde Antonelli zijn vernieuwde wagen naar de derde plek. Uit het rapport van het team kwam naar voren dat het nieuwe pakket aan het einde van het weekend duidelijk de snellere optie van de twee was. "In de kwalificatie zijn we er namelijk in geslaagd meer potentie uit het nieuwe pakket te halen, maar onze prestaties waren niet beter. We hebben ons toch op een tamelijk vooraanstaande positie gekwalificeerd. Daarna kon Kimi in de race een uitstekend tempo aanhouden. Misschien niet dat van Verstappen, maar zeker competitief ten opzichte van de andere auto's op de baan", verklaart de vice-teambaas.

Smal werkvenster W17

Ondanks het besluit om tijdens het raceweekend van 23 tot en met 25 oktober in Texas beide wagens van de updates te voorzien, blijft de afstelling van de W17 een lastig verhaal. Dankzij de ruime voorsprong in het kampioenschap heeft de formatie uit Brackley echter de ruimte om op de baan verder te zoeken naar de juiste balans. "Red Bull heeft een grote vorm gevonden, maar wij denken dat we de juiste richting zijn begonnen te vinden met het nieuwe updatepakket voor de W17. Het venster waarin de vernieuwingen werken is nog smal, dus voor de coureurs is het alsof ze op het scherp van de snee rijden. Voorlopig is de auto snel als de balans klopt. Maar de auto kan snel buiten het optimale venster raken, en daarom moeten we er in de komende raceweekends flink aan blijven werken", onderstreept Lord, die desondanks achter het plan voor de race in de Verenigde Staten staat: "Maar we hebben er vertrouwen in dat we in Austin met twee auto's met de updates kunnen rijden, om het leerproces voort te zetten en door te blijven duwen."

Richting voor W18 in 2027 nog niet definitief

De testfase op het asfalt in Austin is niet alleen belangrijk voor het restant van het huidige seizoen, waarin Antonelli met 340 punten en een voorsprong van 102 punten op Russell zijn eerste wiskundige kans krijgt om de wereldtitel binnen te slepen. Vanwege het budgetplafond heeft Mercedes volgens Wolff namelijk niet de financiële ruimte om in hetzelfde tempo grote updates te blijven introduceren als de concurrentie. Daardoor dienen de huidige onderdelen ook direct als graadmeter voor de W18 van 2027. De koploper in het wereldkampioenschap merkte na de debriefing in Singapore eveneens op dat er nog werk aan de winkel is: "Ja, ik blijf dit pakket gebruiken. Ik denk dat we allebei met het nieuwe pakket terugkomen. Het is belangrijk om het juiste venster te vinden waarin we de auto moeten zetten. Het potentieel van dit pakket is er, en het is goed om het te blijven gebruiken, omdat we moeten begrijpen in welke richting we volgend jaar moeten gaan."

Of de ingeslagen weg daadwerkelijk het definitieve uitgangspunt wordt voor de wagen van volgend jaar, is intern nog niet helemaal zeker. De technische werkgroepen buigen zich na het weekend in Singapore eerst over de verzamelde data voordat daar een definitief besluit over valt. "Ik denk bovendien dat, met het oog op het ontwikkelingswerk voor volgend jaar, dit de juiste richting is om te volgen. Maar ik zeg dit voordat onze werkgroepen morgen en overmorgen bijeenkomen om de situatie te analyseren en vast te stellen of dit echt de weg is die we willen inslaan", aldus Wolff.