De turbulente strijd tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso bij McLaren in 2007 krijgt mogelijk een eigen documentaire bij de BBC. Dat historische Formule 1-seizoen zette de verhoudingen in de koningsklasse volledig op scherp door interne ruzies, een kostbare ontknoping in de titelstrijd en het spionageschandaal Spygate.

Antonio Lobato, voormalig Spaans Formule 1-commentator, bracht het nieuws over de voorbereidingen van de Britse omroep naar buiten op het Twitch-kanaal van SoyMotor.com, waar hij co-director is. Hoewel de BBC het project nog niet officieel heeft bevestigd, laat Lobato weten dat de producenten hem inmiddels al hebben benaderd voor een bijdrage. "Het verhaal zal zeker worden verteld. De vraag is... wat zal worden verteld? Want ik weet dat de BBC een documentaire voorbereidt", zo onthulde hij.

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Lobato slaat uitnodiging voor documentaire af

Zelf zal de Spanjaard echter niet meewerken aan de productie. Hij vreest namelijk dat zijn herinneringen vanuit zijn eigen oogpunt een vertekend beeld kunnen geven. "Ze hebben mij uitgenodigd om deel te nemen, en ik heb die uitnodiging afgeslagen", zo stelt Lobato. Hij verwacht dat andere journalisten die destijds dicht op het vuur zaten wél hun verhaal zullen doen voor de camera.

Räikkönen profiteerde van ruzie en Spygate

Er valt in ieder geval genoeg te vertellen over het roemruchte jaar. In 2007 kwam Alonso als tweevoudig regerend wereldkampioen over van Renault naar de renstal uit Woking, waar hij werd gekoppeld aan debutant Hamilton. De spanningen liepen al snel hoog op nadat de Britse rookie zijn ervaren teamgenoot in de eerste zes races maar liefst vijf keer wist te verslaan - en de FIA na de Grand Prix van Monaco zelfs een onderzoek instelde naar mogelijke teamorders. In Hongarije escaleerde de boel definitief toen de Spanjaard tijdens de kwalificatie in zijn pitbox bleef stilstaan, waardoor zijn teamgenoot geen snelle laatste ronde meer kon rijden.

Ondertussen werd het team ook nog eens uit het constructeurskampioenschap gezet en veroordeeld tot een recordboete van 100 miljoen dollar vanwege Spygate. In de seizoensfinale in Brazilië wist Kimi Räikkönen uiteindelijk optimaal te profiteren van de interne chaos. De Fin pakte namens Ferrari de wereldtitel met 110 punten, terwijl de twee rivalen op 109 punten bleven steken en Alonso na één seizoen alweer terugkeerde naar Renault.

Positie Coureur Team Punten Verschil met Räikkönen 1 Kimi Räikkönen Ferrari 110 - 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 109 1 punt 3 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 109 1 punt 4 Felipe Massa Ferrari 94 16 punten 5 Nick Heidfeld BMW Sauber 61 49 punten

Negentien jaar na hun explosieve samenwerking staan beide coureurs dit weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin nog altijd samen op de grid. Hamilton bezet momenteel namens zijn Italiaanse werkgever de derde plaats in het wereldkampioenschap met 229 punten, terwijl zijn voormalige rivaal bij Aston Martin op de zeventiende plek te vinden is met 7 punten.