'Verstappen en management deels verantwoordelijk voor slechte eerste seizoenshelft Red Bull'

Ralf Schumacher ziet dat de hardnekkige opstartproblemen op de vrijdagen, waar Red Bull Racing en Max Verstappen eerder dit seizoen mee kampten, de afgelopen drie raceweekenden volledig zijn verdwenen. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt de voormalig Formule 1-coureur vol lof over de ommekeer sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar is hij tegelijkertijd kritisch op hoe de renstal en het kamp rondom de Nederlander met de eerdere onrust zijn omgesprongen.

Red Bull Racing kende bij het ingaan van de nieuwe technische reglementen een moeizame start van het seizoen met de RB22. Verstappen liet zich destijds kritisch uit over de nieuwe regels en noemde zijn wagen zelfs soms angstaanjagend om te besturen. Daardoor ontstonden er twijfels over zijn toekomst bij de Oostenrijkse formatie, mede gevoed door prestatiegebonden uitstapclausules in zijn oude contract dat tot eind 2028 liep. Sinds het grote updatepakket in Bakoe, waarbij vijf nieuwe onderdelen met grote aanpassingen aan de vloer en diffuser werden geïntroduceerd, presteert de auto echter weer op topniveau. De Limburger wist sindsdien twee overwinningen en één tweede plaats uit het vuur te slepen.

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Vrijdagproblemen bij Red Bull Racing verdwenen

Volgens Verstappen voelde de auto vanaf het weekend in Azerbeidzjan direct een stuk prettiger en beter in balans aan. Dat leverde niet alleen een tweede plaats in Bakoe en winst in Maleisië op, maar ook de zege tijdens de Grand Prix van Singapore. Op het stratencircuit van Marina Bay pakte de Red Bull-coureur na tien eerdere pogingen zijn allereerste overwinning in Singapore, wat tevens zijn 73e zege betekende tijdens zijn 250e Grand Prix-start. Schumacher ziet dat de RB22 niet langer alleen snel is als het team toevallig het perfecte afstellingsvenster weet te raken, maar nu al vanaf de eerste meters op vrijdag competitief is.

"Het ging natuurlijk altijd snel als ze de sweet spot te pakken hadden, maar nu lijkt de auto ook daadwerkelijk rijdbaar te zijn", klinkt het uit de mond van Schumacher. "Het Red Bull-thema komt vrijdag op het circuit aan de orde, want dan loopt het allemaal echt niet. Maar op een gegeven moment, op zondag, is de auto snel. De afgelopen drie races is dat thema eigenlijk ook als sneeuw voor de zon verdwenen. We waren in Bakoe. Daar was de auto snel, en in Maleisië en Singapore ook, dus op alle circuits was het een geweldige prestatie."

Schumacher kritisch op aanpak geruchten

Hoewel de Duitser onder de indruk is van de technische wederopstanding, spaart hij de betrokken partijen niet als hij terugblikt op de chaotische eerste seizoenshelft. Volgens de analist hebben zowel de teamleiding als het management van de Nederlander destijds veel te afwachtend gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek. "Ik ben blij dat ze weer terug zijn, maar Red Bull was natuurlijk ook een beetje verantwoordelijk voor het feit dat het zo ver was gekomen. Er waren immers openstaande vragen die niet goed werden beantwoord. Max, of beter gezegd het management van Verstappen, heeft ook niets gedaan", aldus de oud-coureur.

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt dat de renstal veel eerder met de vuist op tafel had moeten slaan om de speculaties de kop in te drukken, al snapt hij dat de tegenvallende prestaties dat lastig maakten: "Ze hadden het eerder kunnen aanpakken, door de geruchten de kop in te drukken en te zeggen: 'Nee, we blijven waar we zijn, en klaar.' Maar dat is niet gebeurd, omdat men er zelf niet helemaal zeker van was. Dat moet je ook zeggen. Er was immers veel druk. De verwachtingen waren hooggespannen, de prestaties waren bescheiden. Zeer bescheiden. En toen ging het alle kanten op. Maar op de een of andere manier is het gelukt om de hele boel bij elkaar te houden", zo legt Schumacher uit.

Rol van Mintzlaff en contractverlenging

Inmiddels is de rust binnen het team teruggekeerd en heeft Verstappen zijn contract opengebroken en verlengd tot en met 2030. Die deal werd tijdens de week van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland wereldkundig gemaakt. Daarnaast zette teambaas Laurent Mekies, die eerder Christian Horner opvolgde om de boel te stabiliseren, afgelopen woensdag zijn handtekening onder een contractverlenging tot en met 2031. Schumacher denkt dat Oliver Mintzlaff, topman bij moederbedrijf Red Bull GmbH, achter de schermen een belangrijke rol heeft gespeeld om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

"Ik denk ook dat Mintzlaff daar een heel gelukkige rol in heeft gespeeld, omdat hij gewoon zei: 'Oké, nu is het gedaan met de grapjes, hier praat niemand meer over, we houden het nu helemaal intern, we laten niets meer naar buiten komen.' Dat is voor mensen van buitenaf natuurlijk wat saai, dat je dan minder meekrijgt. Maar de contractverlenging van Verstappen, die blijkbaar relatief snel is gegaan, heeft eigenlijk niemand echt opgemerkt", zo vertelt de analist.