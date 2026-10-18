Het weekendje rust in de Formule 1 is ook bijna weer voorbij, want komend weekend begint de volgende triple header met de Grand Prix van de Verenigde Staten. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen vind je terug in deze GPFans Recap.

Mercedes heeft de knoop doorgehakt over de twee verschillende versies van de W17 die in Singapore rondreden. Max Verstappen vreest het hobbelige circuit in Austin en Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert op de claim van George Russell dat het Oostenrijkse team vanaf nu hét team om te verslaan is. Dit is de GPFans Recap van zondag 18 oktober.

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Verstappen vreest hobbelig asfalt in Austin: 'Nieuwe wervelkolom bestellen'

Hoewel Max Verstappen de smaak de laatste weken flink te pakken heeft, rekent de Nederlander op een zware fysieke klus tijdens de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. Tijdens de persconferentie in Singapore kijkt de coureur van Red Bull Racing alvast vooruit naar het hobbelige asfalt in Texas en grapt hij dat hij na het raceweekend waarschijnlijk een nieuwe wervelkolom nodig heeft. De hele uitleg van Verstappen lezen? Klik hier!

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Mercedes hakt knoop door over updatepakket W17

Hoewel er de nodige vraagtekens stonden achter het nieuwe updatepakket voor de W17, heeft het team van Mercedes inmiddels de knoop doorgehakt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zowel klassementsleider Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot George Russell zal volgend weekend op het Circuit of the Americas in Austin in actie komen met de vernieuwde specificatie, zo bevestigt vice-teambaas Bradley Lord in de terugblik van het team na het raceweekend in Singapore. Lezen waarom Mercedes nu toch voor het nieuwe pakket kiest? Klik hier!

Stella doet pijnlijke bekentenis: 'McLaren kan in 2027 wagen pas écht verbeteren'

Hoewel McLaren volop bezig is met het verbeteren van de huidige wagen, loopt het team vast in de verdere ontwikkeling van de MCL40. Teambaas Andrea Stella geeft toe dat de hardnekkige problemen met de rijeigenschappen dit seizoen niet meer op te lossen zijn met reguliere aerodynamische updates. Om daadwerkelijk een stap te zetten zijn fundamentele ontwerpwijzigingen nodig, maar die kunnen op zijn vroegst pas in 2027 met de komst van de nieuwe MCL41 worden doorgevoerd. De hele verklaring van Stella lezen? Klik hier!

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Verstappen vierde in Singapore nog even verjaardag met Red Bull-top

Voor Max Verstappen was het raceweekend in Singapore al erg succesvol, maar daar hielden de feestelijkheden niet op. De Nederlander werd op 30 september 29 jaar, maar afgelopen raceweekend werd het verjaardagsfeestje nog eens dunnetjes overgedaan. Dit keer was de meerderheidsaandeelhouder van Red Bull van de partij. De beelden bekijken? Klik hier!

Mekies nuanceert claim Russell na zeges Verstappen: 'Kan heel snel veranderen'

George Russell heeft het team van Red Bull Racing na de Grand Prix van Singapore aangewezen als de te kloppen formatie in de Formule 1. Teambaas Laurent Mekies gaat niet tegen die woorden van de Mercedes-coureur in en geeft toe dat de renstal uit Milton Keynes de afgelopen drie races over de snelheid beschikte om voor de winst te gaan, al houdt hij wel een slag om de arm omdat de verhoudingen snel kunnen kantelen. Lezen waarom Mekies een slag om de arm houdt? Klik hier!