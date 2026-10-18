George Russell heeft het team van Red Bull Racing na de Grand Prix van Singapore aangewezen als de te kloppen formatie in de Formule 1. Teambaas Laurent Mekies gaat niet tegen die woorden van de Mercedes-coureur in en geeft toe dat de renstal uit Milton Keynes de afgelopen drie races over de snelheid beschikte om voor de winst te gaan, al houdt hij wel een slag om de arm omdat de verhoudingen snel kunnen kantelen.

De woorden van Russell komen na een oppermachtig optreden van Max Verstappen op het Marina Bay Street Circuit. De Nederlander greep afgelopen weekend niet alleen de poleposition en de zege in de sprintrace, maar wist zondag vanaf de eerste startplek ook de hoofdrace te winnen met een voorsprong van 7,335 seconden op Charles Leclerc. Voor Russell zelf verliep het weekend in Singapore een stuk minder soepel. Na een crash in de eerste ronde van de sprintrace en een inhaalrace vanaf de negentiende startplek op zondag, bleef de Brit steken op de negende plaats. Tegenover PlanetF1.com en andere aanwezige media zet de huidige nummer twee van het kampioenschap het team van Verstappen dan ook bovenaan de pikorde: "De prestaties van Red Bull zijn de afgelopen drie weken erg indrukwekkend geweest op drie heel verschillende circuits, en op dit moment zijn zij het team dat verslagen moet worden."

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Snelheid Red Bull op verschillende banen

Hoewel Kimi Antonelli de mening van zijn teamgenoot bij Mercedes niet deelt en van mening is dat het Duitse team nog niet alles uit het eigen upgradepakket heeft weten te halen, spreekt Mekies de lezing van Russell niet tegen. De Fransman, van wie het contract deze week is verlengd tot eind 2031, kijkt daarbij naar de prestaties tijdens de laatste drie raceweekenden in Bakoe, Sepang en Singapore. Nadat Verstappen in Azerbeidzjan op slechts 0,196 seconde achter winnaar Russell als tweede over de streep kwam, wist de kopman van Red Bull de twee Grands Prix daarna op zijn naam te schrijven. "Ik denk dat een feit is dat we in deze laatste drie races het tempo hadden om te winnen, en eigenlijk hebben we er twee van de drie gewonnen", zo legt Mekies uit. "Dus voor de eerste keer dit seizoen hadden we in deze drie races het absolute tempo, en het is terecht om te zeggen dat de drie circuits verschillend genoeg zijn om te denken dat de auto competitief zou moeten zijn op andere typen circuits."

Uitontwikkelde RB22 en wisselvallige concurrentie

Ondanks de sterke reeks sinds de introductie van het grote aerodynamische updatepakket in Bakoe, wil de teambaas van Red Bull Racing nog niet te vroeg juichen voor het slot van het kampioenschap. Hij wijst naar de wisselende vorm bij de concurrentie om aan te geven dat een voorsprong in het huidige Formule 1-seizoen zomaar kan verdwijnen. "Het is echter nooit vanzelfsprekend, en je hebt dit dit jaar al vaak gezien. Je had de back-to-back overwinningen van McLaren, en daarna hebben ze het wat meer moeten ontgelden. Je had enkele zeer dominante periodes van Mercedes, en daarna hadden ze het moeilijk. Het is elk raceweekend een gevecht om er alles uit te halen", vervolgt de teambaas. Daarnaast speelt mee dat de ontwikkeling van de RB22 voor dit jaar inmiddels is stopgezet: "Als we dat doen, denken we dat we kunnen vechten om overwinningen. Er is nog een ander element: zoals goed gedocumenteerd is, hebben we ons upgradeprogramma voor dit jaar afgerond, dus deze rangorde kan heel snel veranderen als een of meerdere concurrenten upgrades meebrengen." Teambaas Laurent Mekies van Red Bull Racing, samen met Max Verstappen.

Blik op 2027 bij Red Bull

Dat de technische afdelingen onder aanvoering van technisch directeur Pierre Waché en motorchef Ben Hodgkinson geen grote nieuwe onderdelen meer op de huidige bolide zullen zetten, betekent volgens Mekies overigens niet dat het team achterover gaat leunen in de laatste races. De formatie gebruikt het staartje van dit seizoen juist om zoveel mogelijk data te verzamelen voor volgend jaar. "Begrijp me niet verkeerd, het betekent niet dat we niet blijven hard duwen om te verbeteren", zo onderstreept de Red Bull-topman. "We hadden tegen elkaar gezegd dat de eerste overwinning het doel is, maar het andere doel is alle lessen meenemen. Het ontwikkelprogramma verandert dus niet. We hebben onze focus op 2027 gelegd. We denken dat er nog een enorme hoeveelheid leerervaring in 2026 zit die we in 2027 kunnen gebruiken."