De Formule 1 strijkt dit weekend neer op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, waar de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober werkt het veld daar de negentiende ronde van het seizoen af, en Max Verstappen zal er alles aan doen om zijn dominante vorm op Amerikaanse bodem door te trekken.

Na het eerdere uitstapje naar Miami is dit het tweede bezoek van de koningsklasse aan de Verenigde Staten dit seizoen. Voor de Nederlandse kijkers betekent de reis naar Texas dat de sessies opnieuw in de avonduren worden afgewerkt, waarbij bovendien rekening moet worden gehouden met het ingaan van de wintertijd. Op zondag 25 oktober gaat de klok in Nederland namelijk een uur achteruit. Waar het tijdsverschil met Austin op vrijdag en zaterdag nog zeven uur bedraagt, slinkt dat op de racedag zelf dus naar zes uur.

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Circuit of the Americas

Het Circuit of the Americas werd uit de grond gestampt op een terrein van zo'n 800 acres ten zuidoosten van Austin, op steenworp afstand van het internationale vliegveld, nadat de organisatie in mei 2010 een tienjarig contract voor de Amerikaanse race in de wacht sleepte. Circuitarchitect Hermann Tilke tekende voor het ontwerp van de 5,513 kilometer lange baan, die in totaal twintig bochten telt. Opvallend detail is dat de coureurs in Texas tegen de klok in rijden, iets wat op het gros van de kalender niet het geval is. Het uiterste puntje van het driehoekige circuit ligt bij bocht 11: een krappe haarspeldbocht die hemelsbreed ruim 1700 meter verwijderd is van het rechte stuk bij start en finish.

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Op zondag wacht de coureurs een race over 56 ronden, waarvoor een tijdslimiet van maximaal 120 minuten staat. Het officiële ronderecord op het Amerikaanse asfalt is sinds 2019 in handen van Charles Leclerc, die destijds in zijn Ferrari een 1:36.169 op de klokken zette. Overigens heeft de Formule 1 het complex niet alleen voor het zeggen; naast de MotoGP komen dit weekend in het voorprogramma ook de F1 Academy, de Porsche Carrera Cup North America en de Masters Historic-races in actie.

Historie op COTA en dominantie Verstappen

Het circuit in Austin werd op 21 oktober 2012 officieel opgeleverd en maakte datzelfde jaar direct zijn debuut op de kalender. Tijdens die vuurdoop op COTA pakte Sebastian Vettel de poleposition, maar ging de winst op zondag naar Lewis Hamilton. De Brit stuurde zijn McLaren met een voorsprong van bijna veertig seconden op de nummer drie als eerste over de streep. Sinds die openingseditie is het evenement uitgegroeid tot een enorme publiekstrekker, met rond de 440.000 bezoekers in 2022, 432.000 in 2023 en 430.000 in 2024. Enkel in 2020 moest er vanwege de coronapandemie een streep door het weekend worden gezet.

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De laatste jaren is het echter vooral Verstappen die de klok slaat in Texas. De coureur van Red Bull Racing wist maar liefst vier van de afgelopen vijf edities in Austin te winnen, met zeges in 2021, 2022, 2023 en 2025. Vorig jaar was de Nederlander vanaf poleposition zowel in de sprintrace als in de hoofdrace een maatje te groot voor de rest, waarbij hij Lando Norris en Leclerc naar de overige podiumplaatsen verwees. Dat COTA hem goed ligt, bewees de Limburger overigens ook al in 2018: destijds knokte hij zich vanaf de achttiende startplek terug naar de tweede positie, wat nog altijd te boek staat als de grootste inhaalrace op dit circuit sinds de opening in 2012. Op de historische ranglijst van de Grand Prix van de Verenigde Staten voeren Hamilton en Michael Schumacher de boventoon met ieder zes zeges, gevolgd door Graham Hill en Jim Clark met elk drie overwinningen. Bij de constructeurs heeft Ferrari met tien stuks de meeste zeges achter zijn naam staan, voor Lotus en McLaren die allebei acht keer zegevierden.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Door het tijdsverschil met Texas worden alle sessies voor de Nederlandse fans in de avonduren verreden. Het weekend wordt op vrijdag 23 oktober afgetrapt met twee vrije trainingen om 19:30 uur en 23:00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag 24 oktober gelden exact dezelfde aanvangstijden voor respectievelijk de derde vrije training en de kwalificatie. Nadat de klok in Nederland is verzet naar de wintertijd, gaan op zondag 25 oktober om 21:00 uur Nederlandse tijd (15:00 uur lokale tijd in Austin) de rode lichten uit voor de Grand Prix.

Dag Evenement / Sessie Nederlandse Tijd Vrijdag 23 oktober Vrije Training 1 (VT1) 19:30 - 20:30 uur Vrijdag 23 oktober Vrije Training 2 (VT2) 23:00 - 00:00 uur Zaterdag 24 oktober Vrije Training 3 (VT3) 19:30 - 20:30 uur Zaterdag 24 oktober Kwalificatie 23:00 - 00:00 uur Zondag 25 oktober (wintertijd) Grand Prix van de Verenigde Staten (Race) 21:00 - 23:00 uur