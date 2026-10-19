Horner onthult keiharde eis van kamp-Verstappen: 'Alles moest afgestemd worden op Max'

Een stevig gesprek met het management van Max Verstappen rond de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2022 werkt nog altijd door in de positie van de tweede coureur bij Red Bull Racing. Volgens voormalig teambaas Christian Horner eiste het kamp van de Nederlander destijds in Bakoe dat de ontwikkeling van de auto volledig op diens wensen werd afgestemd.

In de High Performance Podcast blikt Horner - die na de Britse Grand Prix van 2025 na twee decennia werd ontslagen en werd opgevolgd door Laurent Mekies - terug op hoe het tweede stoeltje onder zijn bewind werd beheerd. Op de vraag of die positie destijds niet altijd even goed werd gemanaged, reageert de Brit eerlijk: "Soms wel en soms niet." Coureurs als Pierre Gasly, Alex Albon en Liam Lawson kregen volgens de oud-teambaas te vroeg promotie naar de hoofdmacht, terwijl Daniel Ricciardo en Mark Webber het wel jarenlang wisten vol te houden.

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Horner schetste duidelijke hiërarchie voor Perez

Op het moment dat Sergio Perez zonder contract zat en in gesprek was met Sauber, besloot Horner toe te slaan. Hij maakte de Mexicaan echter vanaf het eerste moment duidelijk hoe de verhoudingen lagen: "Kijk, je moet beseffen dat dit team erop is gericht een wereldkampioenschap te winnen met Max als hoofdcoureur. Zolang je dat vanaf het begin accepteert, en als je in een positie bent om een race te winnen, prima, maar als je dat niet bent, zal er van je worden gevraagd je teamgenoot te steunen, want dat is onze beste manier om Mercedes te verslaan." Christian Horner tijdens de Britse Grand Prix van 2025 in Silverstone.

In het voorjaar van 2022 begon Perez vervolgens ijzersterk aan het seizoen. De Red Bull-bolide - waar Albon het jaar daarvoor achter de schermen aan had gewerkt - kampte destijds met onderstuur, iets waar Verstappen een bloedhekel aan had. Rond het raceweekend in Bakoe trok het management van de kopman volgens Horner dan ook aan de bel met een glasheldere eis: "Kijk, jullie hebben deze auto ontwikkeld rond Checo. Jullie moeten volgen wat Max nodig heeft."

Ontwikkelingsrichting nekt teamgenoten tot aan Hadjar

Die koerswijziging heeft het leven van iedere teamgenoot sindsdien bijzonder zwaar gemaakt, zo legt Horner uit: "Max is enorm veeleisend wat betreft wat hij wil, en hij heeft een vaardigheid die abnormaal is. Hij eist steeds meer voorwiel van de auto, en hij kan gewoon omgaan met wat het achterwiel doet. Om die eigenschap in de auto te realiseren, gaat je engineeringafdeling, je gereedschap en je ontwikkelfocus onvermijdelijk de richting op van het creëren van dat kenmerk in een auto, wat anderen moeilijk vonden om te hanteren."

Dat bewuste kantelpunt in 2022 legde volgens de voormalig teambaas bovendien bloot dat de windtunnel en simulatietools van de Oostenrijkse formatie destijds tekortschoten. De gevolgen van de gekozen ontwikkelingsrichting zijn volgens Horner vandaag de dag nog altijd zichtbaar bij Isack Hadjar, die in september al werd bevestigd als teamgenoot van Verstappen voor 2027: "Daardoor zie je tot op de dag van vandaag nog steeds een verschil tussen wat Max uit de auto kan halen en Isack, die dit jaar een super goede job heeft gedaan, maar er is nog steeds dat verschil."