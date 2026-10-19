Nieuw circuit in Rwanda wordt enorme uitdaging voor F1-coureurs en dít is waarom

De Formule 1 keert terug op het Afrikaanse continent met een splinternieuw circuit in Rwanda, dat wordt ontworpen door Carsten Tilke en voormalig F1-coureur Alex Wurz. De baan in Bugesera gaat zeventien bochten tellen over een lengte van zes kilometer en stelt de coureurs straks behoorlijk op de proef met een hoogteverschil van liefst 197 meter per ronde.

Rwanda sloot een tienjarige overeenkomst met de koningsklasse van de autosport voor de organisatie van de African Grand Prix. Het project wordt gecoördineerd door de Rwanda Development Board, dat opereert onder de vlag van Visit Rwanda. Het permanente complex wordt uit de grond gestampt op ongeveer veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali, pal naast de nieuwe internationale luchthaven die naar verwachting rond 2028 haar deuren opent. De allereerste race staat gepland voor begin jaren dertig en zorgt ervoor dat de Formule 1 voor het eerst sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika op Kyalami in 1993 weer voet aan wal zet in Afrika.

Artikel gaat verder onder video

Tilke en Wurz ontwerpen circuit met bijna dubbel hoogteverschil Spa-Francorchamps

Het ontwerp uit de koker van Tilke Engineers & Architects en Wurz Design loopt tegen de klok in en volgt het natuurlijke, heuvelachtige landschap langs het Kidogomeer. Het duizelingwekkende hoogteverschil van 197 meter is bijna het dubbele van dat op Spa-Francorchamps, waar de coureurs een verschil van 102 meter overbruggen. Het nieuwe circuit ligt tussen de 1.300 en 1.500 meter boven zeeniveau, waarbij de lagere luchtdichtheid op die hoogte wordt gecompenseerd met cambers van meer dan twaalf procent. Tilke rekent op een razendsnel en vloeiend traject, compleet met snelle bochtcombinaties langs het water en de zogeheten Forest Canopy Corner die dwars door de lokale bossen slingert.

Wurz laat wereldkampioenen testen

Om inhaalacties te stimuleren, is er in de FIA Grade 1-lay-out onder meer een lang recht stuk van ruim een kilometer opgenomen dat uitmondt in een haarspeldbocht. Wurz heeft inmiddels zelf al duizenden virtuele ronden op het traject afgelegd en liet het circuit bovendien testen door verschillende coureurs en wereldkampioenen in de simulator. Toch houdt de Oostenrijker nog een slag om de arm als het gaat om het daadwerkelijke aantal inhaalacties tijdens een Grand Prix. Dat hangt volgens hem namelijk sterk af van de bandenleverancier en de mate van bandenslijtage op de racedag zelf.