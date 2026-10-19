Ferrari hakt knoop door en schuift F2-coureur door naar hoofdmacht

Ferrari heeft Dino Beganovic voor het Formule 1-seizoen van 2027 gepromoveerd tot vaste reserverijder. De 22-jarige Zweeds-Bosnische coureur neemt afscheid van de Formule 2 en voegt zich bij de Scuderia naast Antonio Giovinazzi.

Naast zijn reserverol krijgt Beganovic in Maranello ook extra ontwikkelingstaken toebedeeld. Na zeven jaar binnen de Ferrari Driver Academy komt er daarmee een einde aan zijn juniortraject, zonder dat dit heeft geleid tot een vast Formule 1-racestoeltje. De coureur is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2 bij DAMS Lucas Oil, waar hij na overwinningen in Madrid en Bakoe de vijfde plaats in het lopende kampioenschap bezet. In het verleden legde hij al beslag op de titels in de Italiaanse en Zweedse kartkampioenschappen en het Formula Regional European Championship. Daarnaast mocht hij al vier keer zijn opwachting maken tijdens een eerste vrije training voor de Italiaanse formatie.

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Camara maakt wél overstap naar F1-grid bij Haas

Waar Beganovic genoegen moet nemen met een reserverol, maakt academiegenoot Rafael Camara wel de overstap naar de Formule 1-grid. De Braziliaan gaat als debutant aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap en heeft voor 2027 een contract getekend bij het TGR Haas F1 Team. Bij de Amerikaanse renstal wordt Camara naar verwachting de teamgenoot van Oliver Bearman, al moet teambaas Ayao Komatsu de contractverlenging van de Brit nog formeel bevestigen.

Taponen schuift door naar Formule 2

In de Formule 2 wordt de vrijgekomen plek binnen het opleidingsprogramma van Ferrari volgend jaar overgenomen door Tuukka Taponen. De Fin promoveert na zijn derde eindplaats in het Formule 3-kampioenschap en komt in het seizoen van 2027 uit voor het team van ART Grand Prix. Verder blijft Alba Larsen in het vernieuwde academieprogramma komend seizoen actief in de F1 Academy.