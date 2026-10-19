Dít is de huidige weersverwachting voor de Grand Prix in Austin

De Formule 1 maakt zich van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober op voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin. Hoewel de lokale circuitverwachting uitgaat van een volledig droog en bewolkt raceweekend met temperaturen tussen de 25 en 29 graden Celsius, houden diverse andere weermodellen rekening met mogelijke regenbuien op de racedag.

In Texas staat een traditioneel raceweekend op het programma met drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race over 56 ronden op het 5,513 kilometer lange circuit. Sportief gezien staat er in de Verenigde Staten veel op het spel. Kimi Antonelli verdedigt namens Mercedes namelijk een voorsprong van 102 punten op teamgenoot George Russell en kan in Austin wiskundig al de wereldtitel veiligstellen. De editie van vorig jaar werd gewonnen door Max Verstappen, die destijds Lando Norris achter zich wist te houden.

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Krachtige windstoten vormen factor van betekenis op Circuit of the Americas

Volgens de gegevens van meteorologisch station Open-Meteo blijft het gedurende alle sessies droog met 0 millimeter neerslag en een minimale regenkans van 0 tot 4 procent. Op vrijdag loopt het kwik tijdens de eerste twee vrije trainingen op tot 29 graden bij een zuidoostenwind van 18 kilometer per uur en windstoten tot 28 kilometer per uur. Op zaterdag vormt vooral de wind een factor van betekenis op de baan. Bij een temperatuur van 28 graden en 1 procent regenkans neemt de zuidoostenwind toe naar 20 kilometer per uur, met krachtige windstoten tot maar liefst 37 kilometer per uur tijdens de derde vrije training en de kwalificatie. Voor de race op zondag draait de wind naar het oosten en koelt het tijdens de wedstrijd iets af naar 25 tot 26 graden, met windstoten tot 35 kilometer per uur en een regenkans van 4 procent.

Weermodellen verdeeld over mogelijke regenbuien op zondag

Andere weersvoorspellingen schetsen echter een wisselvalliger beeld voor het raceweekend in Texas. Sky Sports voorspelt temperaturen van boven de 30 graden op alle drie de dagen, met mogelijke buien op vrijdag en zaterdag en een regenkans van 50 procent tijdens de Grand Prix op zondag. ESPN gaat in zijn verwachting eveneens uit van lichte regenval gedurende het weekend, bij een zachte bries en maximale temperaturen tot 32 graden.