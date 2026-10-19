Kelly Piquet spreekt zich uit na heftige rellen in Frankrijk: 'Gewone mensen betalen straks de prijs'

Kelly Piquet heeft zich via haar Instagram-account uitgesproken over de onrust en vernielingen in Frankrijk en andere Europese landen, zoals Italië. De vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen maakt in haar verklaring een scherp onderscheid tussen vreedzaam demonstreren en het aanrichten van schade.

In een Engelstalige story reageert Piquet, die zelf een groot deel van haar jeugd doorbracht in Frankrijk, op de situatie in Europa, waar protesten over stijgende levenskosten en verslechterende openbare diensten in meerdere steden zijn uitgemond in brandstichtingen en plunderingen. "Het kijken naar wat er in Frankrijk en in andere Europese landen gebeurt, is enorm verontrustend", zo opent ze haar bericht op Instagram Stories. "Er is een verschil tussen protesteren, verandering eisen en je stem laten horen, en het vernietigen van precies de gemeenschappen waarvoor je zegt te vechten."

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Piquet hekelt vernielingen tijdens protesten

Volgens Piquet slaat de huidige manier van actievoeren de plank mis, al kan de onderliggende onvrede onder de bevolking best verklaarbaar zijn. "Mensen kunnen heel reële redenen hebben om boos te zijn. Ze kunnen zich niet gehoord voelen, gefrustreerd zijn en in de steek gelaten door de instellingen die er zijn om hen te dienen. Maar openbare gebouwen in brand steken, bedrijven vernielen, mensen aanvallen en hele straten verwoesten lost geen van deze problemen op", zo stelt ze.

Piquet neemt het op voor onschuldige burgers

Bij de ongeregeldheden in steden als Parijs, Lyon, Marseille en Limoges zijn tussen de 1.500 en 2.000 winkels en bedrijven rechtstreeks getroffen en geplunderd of vernield. De totale schade wordt inmiddels op meerdere honderden miljoenen euro's geschat. Piquet wijst er dan ook op dat juist onschuldige burgers hiervan de dupe worden. "Uiteindelijk zijn het gewone mensen die de prijs betalen. De winkeleigenaar. De werknemer. De familie wiens buurt wordt verwoest. De belastingbetaler die uiteindelijk zal moeten betalen om dit allemaal weer op te bouwen", klinkt het.

Ze sluit haar boodschap op Instagram af met een oproep tegen het geweld: "Je kunt boosheid begrijpen zonder chaos te verdedigen. Een samenleving moet in staat zijn om betere eisen te stellen zonder zichzelf in dit proces te vernietigen."