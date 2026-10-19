Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft geen enkel contact meer met oud-topadviseur Helmut Marko. De twee kopstukken werkten zo'n twintig jaar nauw met elkaar samen bij de Oostenrijkse formatie, maar sinds het gedwongen vertrek van de Brit hebben ze geen woord meer met elkaar gewisseld.

In gesprek met het Duitse BILD windt Horner er geen doekjes om wanneer hem wordt gevraagd hoe de verstandhouding met de Oostenrijker op dit moment is: "We hebben er geen." Het allerlaatste moment van contact tussen de twee vond plaats op de laatste werkdag van de voormalig teambaas bij Red Bull, toen ze elkaar in zijn kantoor nog de hand schudden. Op 9 juli 2025 werd Horner op straat gezet als teambaas en CEO, waarna Laurent Mekies het stokje van hem overnam. Eind december 2025 trok ook Marko na een dienstverband van 21 jaar de deur achter zich dicht.

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Horner neemt Marko rol bij ontslag kwalijk

De voormalig teambaas rekent het Marko zwaar aan dat hij achter de schermen een rol speelde bij zijn ontslag. Dat gebeurde bovendien precies in een periode waarin Horner een zwaar persoonlijk verlies te verwerken had vanwege het overlijden van zijn ex-partner, de moeder van zijn dochter. Dat er vanuit de Oostenrijker destijds geen enkele condoleance kwam, zit de Brit eveneens hoog. "Het heeft me geraakt dat hij zo aan mijn vertrek heeft gewerkt", zo laat Horner weten.

Volgens de Brit begon de verstandhouding te barsten na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz op 22 oktober 2022, waarna in de loop van 2023 de eerste geluiden over onderlinge spanningen naar buiten sijpelden. "De breuk kwam met de dood van Dietrich", zo legt de oud-teambaas uit. Toch steekt hij ook de hand in eigen boezem en wijst hij niet alleen met de beschuldigende vinger naar zijn voormalige collega. "Er waren ongetwijfeld ook dingen aan mij die hem tot waanzin dreven."

Horner kijkt met dankbaarheid terug op samenwerking

Ondanks dat de relatie inmiddels volledig bekoeld is, blikt Horner met veel waardering terug op de succesvolle jaren die ze samen beleefden sinds de intrede van het team in 2005. Het was immers Marko die hem destijds als dertiger onder de aandacht bracht bij Mateschitz. Tijdens hun gezamenlijke tijdperk wist de renstal maar liefst veertien wereldtitels, 124 zeges en 287 podiumplekken in de wacht te slepen. "Helmut en ik hebben twintig jaar zij aan zij gewerkt. Ik heb hem veel te danken", zo besluit Horner.