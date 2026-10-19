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Haas livery for United States Grand Prix — Foto: © Haas F1 Team

Haas onthult speciale Godzilla-kleurstelling voor F1 Grand Prix van de Verenigde Staten

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Zoals het Haas F1 Team maanden terug beloofd had, zou het met een Godzilla-livery uitkomen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Amerikaanse formatie heeft de nieuwe kleuren van Ollie Bearman en Esteban Ocon dan eindelijk onthuld.

Het is tot dusver een seizoen met hoogte- en dieptepunten geweest voor Haas. Vooral Bearman begon uitstekend aan het seizoen met een zevende positie in Australië en een vijfde positie in China. Hij scoorde vervolgens ook nog een puntje in Canada. Ocon finishte in de top tien in Japan en Monaco. Haas had daarna een reeks van acht raceweekenden zonder enig punt, voordat Ocon en Bearman achtste en negende werden in Bakoe. Haas ligt nu niet langer vijfde à zesde in de constructeursstand, maar zevende op grote achterstand van Racing Bulls en Alpine, en stevig onder druk van Audi.

Godzilla Minus Zero

Haas kwam tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka al uit met een Godzilla-kleurstelling, nadat ze een samenwerking met Toho hadden aangekondigd. Dat is de iconische Japanse entertainmentstudio van onder andere de Godzilla-franchise.

Op het Circuit of the Americas in Austin, Texas aankomend weekend zullen de rode kleuren plaatsmaken voor turquoise. Haas onthulde de livery van Godzilla Minus Zero eerder deze maandag.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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