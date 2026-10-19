De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen Grand Prix van Singapore
Op het Marina Bay-stratencircuit anderhalve week geleden draaide het vooral om gridstraffen voor motorwissels en pitstraatsstarts voor het overtreden van de parc fermé-regels. Verder werd er alleen een officiële waarschuwing uitgedeeld aan Lance Stroll voor het niet volgen van Rui Marques' instructies betreffende de verkenningsronde op weg naar de grid.
Bij Carlos Sainz zijn twee strafpunten weggevallen voor de crash met Kimi Antonelli op het Circuit of the Americas vorig jaar. Lance Stroll is de twee punten van zijn touché met Esteban Ocon kwijtgeraakt.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|1
|Hongarije 2026 (kwalificatie)
|1
|25 juli 2027
|Te hard rijden onder geel
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lewis Hamilton
|1
|São Paulo 2025
|1
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
|Charles Leclerc
|0
|–
|–
|–
|–
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|2
|São Paulo 2025
|2
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|0
|–
|–
|–
|–
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|3
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026
|1
1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
|Arvid Lindblad
|2
|Nederland 2026
|2
|23 aug. 2027
|Gasly inhalen onder geel
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|0
|–
|–
|–
|–
|Franco Colapinto
|4
|Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026
|1
2
1
|14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027
|Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|2
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|0
|–
|–
|–
|–
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|1
|Las Vegas 2025
|1
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Azerbeidzjan 2026 (kwalificatie)
|2
|25 sep. 2027
|Te hard rijden onder geel
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|1
|Abu Dhabi 2025
|1
|7 dec. 2026
|Meermaals veranderen van richting
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
|Yuki Tsunoda
|3
|São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
1
|9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting