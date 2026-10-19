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Lance Stroll and Sergio Perez smile and wave at the fans at the Chinese GP — Foto: © IMAGO

Strafpunten F1: FIA neemt punten bij Sainz en Stroll weg richting GP Verenigde Staten

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen Grand Prix van Singapore

Op het Marina Bay-stratencircuit anderhalve week geleden draaide het vooral om gridstraffen voor motorwissels en pitstraatsstarts voor het overtreden van de parc fermé-regels. Verder werd er alleen een officiële waarschuwing uitgedeeld aan Lance Stroll voor het niet volgen van Rui Marques' instructies betreffende de verkenningsronde op weg naar de grid.

Bij Carlos Sainz zijn twee strafpunten weggevallen voor de crash met Kimi Antonelli op het Circuit of the Americas vorig jaar. Lance Stroll is de twee punten van zijn touché met Esteban Ocon kwijtgeraakt.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli1Hongarije 2026 (kwalificatie)125 juli 2027Te hard rijden onder geel
George Russell0
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Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton1São Paulo 202519 nov. 2026Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc0
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McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
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Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
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Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson3São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026		1
1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
Arvid Lindblad2Nederland 2026223 aug. 2027Gasly inhalen onder geel
© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly0
Franco Colapinto4Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026		1
2
1		14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027		Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
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Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon0
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Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
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Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon1Las Vegas 2025122 nov. 2026Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Azerbeidzjan 2026 (kwalificatie)225 sep. 2027Te hard rijden onder geel
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Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll1Abu Dhabi 202517 dec. 2026Meermaals veranderen van richting
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Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
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Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

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Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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