Max Verstappen is allesbehalve tevreden over de strategie gedurende de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij is op het moment van schrijven bezig met een tweestopper, maar kwam vast te zitten achter teamgenoot Isack Hadjar. De viervoudig wereldkampioen laat van zich horen op de Red Bull-boardradio.

Verstappen ving de wedstrijd op het Circuit of the Americas aan als tweede. Ondanks dat hij op de softs begon, kwam hij niet zo goed weg van zijn plek als poleman Kimi Antonelli op de mediums. De Limburger verloor vervolgens zelfs een positie aan Charles Leclerc door de S-bochten. Al pakte hij wel gauw de Ferrari-coureur terug, het gat tussen Antonelli en Verstappen was maar liefst twee en een halve seconde na de openingsronde.

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Verstappen klaagt over strategie

Verstappen werd al na dertien ronden naar binnen geroepen. Hij ging van zijn gebruikte setje softs naar een nieuw setje van het rode Pirelli-rubber. Hij zat dus sowieso op een tweestopper om een undercut op Antonelli voor elkaar te krijgen.

Hadjar was ook op de softs begonnen, maar werd juist lang buiten gehouden door Red Bull. Elf ronden na zijn pitstop kwam Verstappen zijn ploegmaat tegen. Hij zat meerdere minuten in de vuile lucht en verloor daarmee kostbare tijd. "Bedankt, jongens!", klonk het sarcastisch over de boardradio. "Echt een heel goede strategie dit, lekker vastzitten in de vuile lucht... F*ck..."

Op het moment van schrijven (ronde 30 van 56) ligt Verstappen aan de leiding. Antonelli heeft namelijk zijn pitstop gemaakt, maar in tegenstelling tot de Red Bull hoeft de jonge Italiaan niet nog een keer naar binnen.