Max Verstappen begon met goede hoop op een overwinning zondag vanaf P2 aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Die hoop was er tijdens de race echter geen seconde meer. Uiteindelijk moet hij - mede met problemen aan de Red Bull - genoegen nemen met een derde plek.

De winst in de Grand Prix van Austin ging uiteindelijk naar Mercedes-coureur Kimi Antonelli, die op zaterdag ook al de pole position veroverde door Verstappen met een marge van 0,179 seconde voor te blijven. Charles Leclerc kwam namens Ferrari als tweede over de streep, terwijl Lewis Hamilton op één seconde achter Verstappen genoegen moest nemen met de vierde stek.

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Tempo en bandenkeuze

Voor de 56 ronden tellende hoofdrace koos de Oostenrijkse formatie ervoor om op de zachte band van start te gaan. Die strategische keuze en de beschikbare compounds pakten volgens de huidige nummer vier van het wereldkampioenschap echter niet geweldig uit. "Ons algehele tempo was niet goed genoeg, en de banden die we ter beschikking hadden, waren niet de juiste", zo verklaart Verstappen na afloop over zijn wedstrijd.

Duel met Norris

Ondanks het gebrek aan snelheid en het moeizame verloop op de banden wist de Limburger zich in de slotfase alsnog naar de laatste trede van het podium te knokken. In de 47e ronde verdedigde hij met succes zijn positie ten opzichte van Leclerc, terwijl hij op datzelfde moment McLaren-coureur Lando Norris aan de binnenkant wist te passeren in het gevecht om de tweede plaats. Norris reed het grootste deel van de middag rond op ouder rubber om zijn plek vooraan te verdedigen, maar moest uiteindelijk buigen voor zowel Leclerc als Verstappen. Daarnaast hielp een late Virtual Safety Car (VSC) een handje mee om de trofee definitief veilig te stellen. "We zijn toch op het podium geëindigd, misschien een beetje dankzij het geluk van de VSC aan het eind.", aldus Verstappen.