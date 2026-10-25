Lewis Hamilton kan zich niet vinden in de kritiek op het hobbelige asfalt in Austin. Waar verschillende collega's met Max Verstappen voorop zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten steen en been klagen over de fysieke klappen op het Circuit of the Americas, laat de Ferrari-coureur tegenover de internationale media optekenen dat hij juist geniet van het uitdagende wegdek.

Het 5,513 kilometer lange circuit in Texas is gebouwd op een overstromingsvlakte. Daardoor verschuift de ondergrond en ontstaan er flinke hobbels in het asfalt. Voor Verstappen was de maat dit raceweekend vol. De Nederlander bestempelde de oneffenheden als onacceptabel en liet weten dat hij met pijnstillers rijdt vanwege rugklachten. Ook Lando Norris schaarde zich achter die kritiek en verklaarde dat hij op ruwe banen soms hoofdpijntabletten inneemt. De organisatie van het circuit heeft inmiddels een hobbel bij de eerste bocht erkend, terwijl de wedstrijdleiding van de FIA de witte lijnen bij de bochten 12, 15 en 20 heeft verbreed.

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Hamilton niet eens met klachten Verstappen

Hamilton kijkt heel anders naar de discussie in de paddock en ziet de hobbels juist als een belangrijk onderdeel van de charme in Austin: "Persoonlijk vind ik de hobbels wel leuk, ik denk dat het karakter aan de race toevoegt. Ik hou van die uitdaging, omdat je weet dat de auto beweegt en je moet bijsturen", legt de zevenvoudig wereldkampioen uit.

De Brit vervolgt door te stellen dat een grillige ondergrond bij dit specifieke circuit hoort en dat hij fysiek nergens last van heeft, ondanks dat hij ouder is dan zijn klagende rivalen: "Ik bedoel, in een perfecte wereld zou het een vlak circuit zijn, maar dan zou het karakter missen. Ik denk dat dat dit circuit net dat beetje extra geeft", klinkt het. "Het is al een geweldige lay-out. Mensen klagen daar wel een beetje over. Ik ben 42 en mijn rug is in orde."

Ferrari legt het af tegen Red Bull Racing en Mercedes

Op sportief vlak moest Hamilton na een veelbelovende start van het weekend op zaterdag genoegen nemen met de vijfde tijd in de kwalificatie (1:34.311). Eerder op de dag klokte de Ferrari-coureur nog de snelste tijd in de derde vrije training, maar in Q3 moest hij 0,044 seconden toegeven op teammaat Charles Leclerc, die beslag legde op de vierde plaats. Kimi Antonelli ging er met de poleposition vandoor namens Mercedes (1:34.035), gevolgd door Verstappen op de tweede stek (1:34.214) en diens teamgenoot Isack Hadjar op P3 (1:34.250). George Russell zette met een 1:34.476 de zesde tijd op het bord.

Hoewel de Italiaanse grootmacht de snelheid uit de vrije trainingen niet wist vast te houden en vooral op de rechte stukken tijd laat liggen zodra de concurrentie vol op het gas blijft, is Hamilton te spreken over de balans van zijn bolide: "De auto voelde goed aan, zoals ik al zei, dus het was een strakke ronde, eigenlijk helemaal geen problemen. Ik vind onze auto echt solide", zo vertelt hij. Tegelijkertijd wijst de coureur met startnummer 44 op de stappen die Red Bull Racing en Mercedes hebben gezet: "Je hebt gezien dat Red Bull ons op het gebied van downforce heeft ingehaald. Mercedes heeft minstens een upgrade van drie tienden doorgevoerd", aldus de routinier. "Ze evenaren ons nu. Wij zijn niet in staat om die stap te zetten. We slagen er niet in om dat snelheidsverschil te dichten."

Strategische kansen en lof voor Leclerc

Voor de Grand Prix over 56 ronden, die zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd wordt verreden, rekent Hamilton op een pittige strijd met strategische mogelijkheden richting de eerste bocht. Ook in het wereldkampioenschap staat er het nodige op het spel. Klassementsleider Antonelli heeft 340 punten achter zijn naam staan en kan zondag zijn eerste wereldtitel veiligstellen als hij de race wint en Hamilton - die met 229 punten derde staat achter Russell met 238 punten - als vijfde of lager over de streep komt.

Vanaf de vierde en vijfde startplek weet de Brit dat het voor Ferrari een lastig verhaal wordt om op het asfalt veel posities te winnen, al heeft hij veel vertrouwen in de samenwerking met Leclerc: "Je moet realistisch blijven. We staan op de vierde en vijfde plaats. Het is hier erg moeilijk om in te halen, maar misschien kunnen we met een goede strategie vooruitgang boeken", blikt Hamilton vooruit. "Ik denk niet dat we morgen problemen zullen hebben. Charles is de afgelopen paar races erg sterk geweest. Zijn racetempo is erg hoog."