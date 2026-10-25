Verstappen rijdt met pijnstillers en haalt uit naar circuitbaas: "Stap maar vijf ronden in mijn auto"

Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin fel uitgehaald naar circuitbaas Bobby Epstein. De coureur van Red Bull Racing vindt de hobbels op het Circuit of the Americas (COTA) onacceptabel en slikt het gehele raceweekend al pijnstillers tegen rugpijn. Toen de Nederlander na zijn tweede plek in de kwalificatie te horen kreeg dat Epstein dacht dat hij positief verrast was door het asfalt, diende hij de Amerikaan direct van repliek.

De discussie rondom het wegdek in Texas speelt al langer. Verstappen liet zich eerder in Singapore al kritisch uit over de staat van het circuit in Austin en herhaalde op de mediadag in Texas dat de situatie onacceptabel is. In gesprek met ESPN liet Epstein echter optekenen dat de rest van de baan in goede staat verkeert. Hij gaf alleen toe dat het begin van bocht 1 een probleem vormt, wat volgens hem te maken heeft met een inzinking die pas deze week aan het licht kwam. Volgens de circuitdirecteur zou Verstappen na de vrije trainingen op vrijdag bovendien een stuk milder gestemd en zelfs positief verrast zijn geweest.

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Verstappen nodigt Epstein uit en slikt pijnstillers

Die uitspraak van Epstein is bij de viervoudig wereldkampioen echter in het verkeerde keelgat geschoten. Na afloop van de kwalificatie op zaterdag reageert Verstappen tegenover de Nederlandstalige media, waaronder De Telegraaf, gepikeerd op de woorden van de circuitbaas: "Nou, ik nodig hem uit om in mijn auto te rijden. Dan zie ik hem binnen vijf ronden wel uitstappen, omdat hij het niet meer wil doen."

De klappen van het asfalt eisen fysiek hun tol bij de Red Bull-coureur. Eerder liet Verstappen bij Viaplay al weten dat hij het hele weekend pijnstillers slikt vanwege hevige rugpijn door de hobbels, iets wat hij na de kwalificatie nog maar eens bevestigt. "Dat is niet goed. Er zijn een paar bochten, die gewoon niet acceptabel zijn", klinkt het. Over het feit dat hij medicatie moet nemen om het racen vol te houden, vervolgt de Nederlander: "Normaal gesproken heb je dat niet nodig. Normaal gezien niet."

Om de zware klappen tijdens het rijden enigszins op te vangen, komt Verstappen vlak voor bocht 1 en bocht 19 zelfs een klein beetje uit zijn stoel. Uit medische scans, die deels zijn gemaakt vanwege pijn in zijn voeten, is gebleken dat hij schijfschade in zijn onderrug heeft. Door slijtage bieden de tussenwervelschijven minder natuurlijke bescherming. Ook andere coureurs hebben fysiek last van de hobbelige circuits. Zo krijgt de Limburger bijval van McLaren-coureur Lando Norris. De Brit geeft aan dat hij op sommige banen voor het instappen pijnstillers tegen hoofdpijn slikt vanwege de harde klappen.

Grote hobbels in snelle sectoren en remzones

Volgens Verstappen klopt het dan ook niet dat alleen de remzone voor de eerste bocht voor problemen zorgt. Naast bocht 1 wijst hij, net als collega Oscar Piastri, naar een flinke hobbel in de remzone voor de voorlaatste bocht (bocht 19), al is Piastri wel van mening dat het grootste deel van het asfalt is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Verstappen benadrukt dat het ook in het snelle gedeelte van het circuit niet in orde is: "In de hele snelle sector tussen bochten 4 en 5 liggen heel grote hobbels. Ik snap natuurlijk dat de ondergrond hier een probleem is, maar dan had je daar vooraf maar naar moeten kijken. Het mag geen excuus zijn."

Het Circuit of the Americas is aangelegd op een moerasachtige kleibodem die door weersveranderingen sterk krimpt en zwelt. Epstein wees in het verleden ook al naar een zware overstroming in 2015 als oorzaak van het omhoogkomen van de bodem. Voor het huidige seizoen is het asfalt op verschillende delen van het circuit opnieuw gelegd, waaronder het stuk tussen bocht 9 en 11, en zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd tussen bocht 12 en 19. Voor de editie van 2024 werd de volledige baan ook al voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Oproep aan FIA voor nieuwe fundering

Tijdens de rijdersbriefing heeft Verstappen de kwestie en het gevaar in de remzones aangekaart bij zijn collega's en de wedstrijdleiding. Hoewel de FIA aan de coureurs heeft uitgelegd dat de oneffenheden lastig op te lossen zijn vanwege de bewegende ondergrond, neemt de Limburger daar geen genoegen mee: "Het mag eigenlijk niet gebeuren op die hoge snelheden, dat je zo 'uitbottomt'. Ze snappen natuurlijk wel wat wij uitleggen. We moeten wel kijken hoe we dit in de toekomst kunnen aanpassen."

Het telkens opnieuw asfalteren van het circuit – wat volgens de berichtgeving ongeveer om de twee jaar nodig is – lost het daadwerkelijke probleem niet op, zo stelt de nummer vier van het huidige wereldkampioenschap. "Je kunt er wel weer nieuw asfalt op gooien, maar een jaar of twee later heb je weer hetzelfde probleem. Je moet dieper gaan kijken. Ik vind dat de FIA en de Formule 1 hier uiteindelijk strenger in moeten zijn. Ik snap dat het allemaal heel veel geld kost, maar ze plakken er nu een pleister op", vervolgt Verstappen, die maar één echte oplossing ziet voor de baan in Texas. "Dan moet je het circuit opengraven en er een fatsoenlijke fundering onder leggen, als je weet dat je dit probleem met de ondergrond hebt."