Dit is hoe laat de Grand Prix van de Verenigde Staten begint na wissel naar wintertijd

Vandaag wordt de achttiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2026 gehouden. In Austin, Texas kan Kimi Antonelli zijn eerste WK-titel binnenslepen. Tegelijkertijd zal Max Verstappen zijn jacht op het vice-kampioenschap vervolgen. GPFans legt uit wat jij moet weten voor de zondag van de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Antonelli kan zich verzekeren van het wereldkampioenschap, als hij wint op het Circuit of the Americas, terwijl teamgenoot Russell negende of lager eindigt en Lewis Hamilton mag niet beter finishen dan vijfde. De jonge Italiaan zal vandaag de beste uitgangspositie hebben. Hij start namelijk vanaf de pole position, nadat hij de snelste klokte in een aparte kwalificatiesessie. Op Lewis Hamilton na verbeterde niemand anders in de tweede run. Antonelli wordt op de voorste rij vergezeld door Verstappen, terwijl Isack Hadjar met P3 zijn beste kwalificatie ooit evenaarde. Ondanks dat Hamilton wel verbeterde, bleef hij steken op P5 achter Ferrari-ploegmaat Charles Leclerc. George Russell begint teleurstellend vanaf de zesde stek.

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Weersverwachting en tijdschema

Waar het tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie op vrijdag en zaterdag nog redelijk zonnig was en bijna dertig graden, lijkt het zonnetje te verdwijnen en zakken de temperaturen voor de zondag. Tijdens de wedstrijd worden temperaturen van 26°C verwacht en het wordt bewolkt. Regen hoeven we niet op te hopen, want de neerslagkans is ongeveer tien procent.

Tot en met zaterdag had Nederland nog een tijdsverschil van zeven uur met Texas, maar sinds afgelopen nacht is dat een tijdsverschil van zes uur geworden. Wij zijn in Europa namelijk van zomertijd naar wintertijd gegaan, terwijl de Verenigde Staten dat volgende week pas doet. De Grand Prix begint lokale tijd om 15:00 uur, en dus moeten we in Nederland goed letten op een starttijd van 21:00 uur en niet 22:00 uur.

Voor de Formule 1-race hebben we ook nog de Porsche Carrera Cup North America (16:35 uur Nederlandse tijd) en de F1 Academy (18:00 uur Nederlandse tijd) om van te genieten. Deze worden allebei op YouTube uitgezonden.