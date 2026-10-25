Ford werkt vanaf dit seizoen samen met Red Bull Racing in de Formule 1 en houdt ondertussen ook de verrichtingen van Max Verstappen buiten de koningsklasse scherp in de gaten. Hoewel het Amerikaanse merk en de Nederlander in de GT3-klasse momenteel nog als rivalen tegenover elkaar staan, sluit Ford-topman Mark Rushbrook een toekomstige samenwerking in de sportwagens niet uit, zo meldt hij tegenover De Telegraaf.

Naast zijn werkzaamheden in de Formule 1, waar Verstappen bij Red Bull Racing nog over een contract tot en met 2030 beschikt, timmert de Limburger ook flink aan de weg met zijn eigen team Verstappen Racing. Buiten de Formule 1 is hij daarvoor een meerjarige samenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport. In de GT World Challenge Europe verschijnt zijn renstal, met ondersteuning van 2 Seas Motorsport, met een Mercedes-AMG GT3 Evo aan de start. In die klasse neemt het team het onder meer op tegen de Mustang GT3-wagens van Ford.

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Strijd tussen Ford en Verstappen Racing in Portimão

Dat onderlinge duel op de baan was vorige week nog te zien op het Autódromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimão. Verstappen maakte daar tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup zijn officiële debuut in het kampioenschap. Hij deelde de Mercedes-AMG met startnummer 3 met teamgenoten Ben Barnicoat en Chris Lulham. Het drietal reed de race nadat het zich als vijftiende had gekwalificeerd, in een veld waarin ook Ford met meerdere Mustang GT3-bolides van onder andere HRT Ford Racing vertegenwoordigd was. Ook in 2027 gaat de Red Bull-coureur in ieder geval door met zijn GT3-avontuur bij zijn eigen team en de Duitse fabrikant. Max Verstappen, die naast de Formule 1 ook met zijn eigen GT3-team actief is.

Houdt Rushbrook de deur op een kier?

Tegelijkertijd is Ford zelf druk bezig om zijn stempel te drukken op de langeafstandsracerij. De Amerikaanse fabrikant is in het WEC al actief in de LMGT3-klasse via klantenteam Proton Competition, dat in juni onder meer twee Mustang GT3-auto's inzette tijdens de 24 Uur van Le Mans. Komend jaar keert het merk bovendien terug in de hoogste klasse van het WEC met een zelfontwikkelde Hypercar. Deze bolide beschikt over een 5.4-liter V8-motor en een ORECA-chassis, en zal in juni 2027 debuteren tijdens de 95e editie van de 24 Uur van Le Mans.

Het is nu de vraag of Ford na die rentree in het langeafstandskampioenschap gaat proberen om ook buiten de Formule 1 samen te werken met de Nederlander, mocht hij daar zelf oren naar hebben. Hoewel er niets bekend is over daadwerkelijke gesprekken of een gepland overleg rondom zijn GT3-project, laat Rushbrook zich wel voorzichtig uit over de plannen van het merk. "Wij geloven in sterke partnerschappen en willen dat ons sportauto-programma succesvol wordt. Dan willen we natuurlijk de beste coureurs hebben. Voor ons zou dat zeker interessant zijn, laat ik het zo zeggen...", zo legt de directeur van Ford Racing uit tegenover de krant.