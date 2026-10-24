Hoewel het hobbelige asfalt op het Circuit of the Americas in Austin het vinden van de juiste balans bemoeilijkt, kijkt Max Verstappen met een tevreden gevoel terug op de vrijdagsessies voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De kopman van Oracle Red Bull Racing sloot de tweede vrije training af op de derde plek, met een achterstand van 0,189 seconde op snelste man Charles Leclerc, en spreekt van een degelijke start van het raceweekend.

Eerder op de vrijdag wist Verstappen de eerste vrije training nog als tweede af te sluiten, op slechts 0,084 seconde van Leclerc. Tussen beide sessies door lag de focus dan ook voornamelijk op het verder verfijnen van de RB22, aangezien de afwisseling tussen de verschillende soorten bochten op het Texaanse circuit ieder jaar weer een flinke kluif vormt voor de engineers. "Het is op dit circuit nooit makkelijk om een goed compromis te vinden tussen de afstelling van de auto voor de langzame en snelle bochten. Dat het zo hobbelig is, maakt het extra lastig. We hebben geprobeerd een goed ritme en balans in de auto te vinden. Daar hebben we aan gewerkt tussen de eerste en tweede vrije training. Er is nog wat werk te verrichten, maar het was geen slecht begin van het weekend", zo legt de Red Bull-coureur uit bij F1TV na afloop van de sessie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen snel onderweg in tweede vrije training

Bij het ingaan van de tweede oefensessie koos het merendeel van het veld, waaronder ook Verstappen, voor de mediumband. De Nederlander zat op dat rubber direct goed in zijn ritme en wist in de openingsfase de tijdenlijst aan te voeren. Na dertien minuten zette hij een 1:35.934 op het bord, waarmee hij op dat moment een tiende sneller was dan George Russell in de Mercedes.

Halverwege de sessie werd de overstap gemaakt naar het zachte rubber voor de kwalificatiesimulaties. Op de rode band wist Verstappen zijn eigen tijd aan te scherpen naar een 1:35.480, wat hem tijdelijk de koppositie opleverde met drie tienden voorsprong op Russell. WK-leider Kimi Antonelli sloot op een verse set van de zachte band aanvankelijk aan op bijna drie tienden van de Red Bull, maar wist zich met nog iets minder dan een half uur te gaan alsnog te verbeteren naar de tweede plek.