Max Verstappen heeft tijdens het raceweekend in Austin gereageerd op de eerste kartmeters van zijn neefjes Luka en Lio onder begeleiding van Jos Verstappen. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat de jonge talenten altijd bij hem terechtkunnen voor advies, maar benadrukt dat er op hun leeftijd geen enkele prestatiedruk moet liggen.

De zoons van Victoria Verstappen en Tom Heuts kregen op de kartbaan in het Belgische Genk les van hun 54-jarige opa. Gehuld in racepakken en helmen van het merk Sparco met de opdrukken van Verstappen.com en Verstappen Racing maakten de kinderen, van wie Luka zes jaar oud is, kennis met de kartsport onder het toeziend oog van de voormalig Formule 1-coureur.

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Geen prestatiedruk

Hoewel de Red Bull-kopman geniet van de beelden uit België, vindt de Nederlander dat zijn neefjes vooral vrij moeten zijn om te ontdekken wat ze leuk vinden. "Ze kunnen me altijd bellen als ze iets nodig hebben. Maar op die jonge leeftijd is het vooral belangrijk om plezier te hebben, verschillende sporten uit te proberen en gewoon een goede tijd te hebben. Ze hoeven nog niet over iets na te denken of achter bepaalde dromen aan te jagen", zo vertelt Verstappen tegenover de aanwezige media in de Verenigde Staten.

Genieten staat voorop

Ook eerder in Zandvoort gaf de Limburger al aan dat hij niet per se hoopt op een raceloopbaan voor de kinderen van zijn zus, die destijds nog drie en vier jaar oud waren, en dat zij het rustig aan moesten doen. Die nuchtere houding houdt de Red Bull-coureur ook na de meest recente karttrainingen met hun grootvader vast. "Ik hoop vooral dat ze blijven genieten van wat ze doen. Het hoeft niet per se meer te zijn. Ik wil ze zeker niet onnodig onder druk zetten."