De tweede vrije training in Austin, Texas, staat op het programma. Charles Leclerc was de snelste tijdens VT1, maar Max Verstappen zat binnen één tiende op P2. Lando Norris meldde zich op de derde plek op bijna drie tienden. Het zit allemaal weer heel dicht bij elkaar. Om klokslag 23:00 uur gaat VT2 van start en via ons liveblog hoef je niets van die sessie te missen!
LIVE | VT2 GP Verenigde Staten
VT2
En de vlag hangt nu officieel uit. Daarmee is vrije training twee voorbij. Zaterdag om 19:30 uur gaat de derde en tevens laatste training van start. We zien je dan graag terug!
VT2
De laatste minuut is ingegaan. Leclerc staat nog altijd bovenaan, voor Antonelli en Verstappen. Hamilton bezet P4, voor Russell, Lawson, Norris en Piastri. Hadjar heeft de negende tijd gereden en Oliver Bearman sluit de top tien af.
VT2
Bij Hamilton gaat het niet makkelijk meer. De Engelsman bezet P4, maar geeft aan: 'Ik val steeds verder terug naar achteren en ik worstel echt met de auto.'
VT2
De laatste tien minuten zijn aangebroken. Antonelli rijdt de snelste longruns, maar doet dat op de mediums. Verstappen rijdt soortgelijke tijden, maar dan wel op een compound zachter.
VT2
Bij Albon, maar ook bij Sainz zijn er echt problemen. Albon staat stijf achteraan en komt vier seconden tekort op de snelste tijd van Leclerc.
VT2
Verstappen, Leclerc, Antonelli en Norris zijn bezig met de longruns. Opvallend daar waar Leclerc en Verstappen bezig zijn met tijden in de 1:41.XXX rijden Norris en Antonelli een volle seconden sneller.
VT2
Norris worstelt nog altijd met de MCL40.
VT2
Piastri weet nog wat van zijn tijd af te schaven en springt naar P5. Ondertussen was Alonso niet zo blij met Russell. In de laatste bocht zat de W17 zo'n vijf autolengtes voor Alonso, maar dat vond de Spanjaard niet leuk. Een sarcastisch duimpje werd dan ook richting de Mercedes-coureur opgestoken.
VT2
Antonelli kan op de softbanden in de buurt komen van Leclerc op P1. De Italiaan is met een 1:35.333 slechts 42 duizendsten langzamer dan de Monegask. Russell kent daarnaast een megamoment. In de S-bochten weet hij ter nauwernood de controle over de W17 te behouden als de achterkant even uitschiet. Het rondje is wel weg, maar de W17 is nog heel.
VT2
De FIA laat het momentje tussen Russell en Leclerc voor wat het is en er komt geen verder onderzoek.
VT2
Norris was opnieuw snel bezig, met een paarse tweede sectortijd. De regerend kampioen schiet echter door in bocht vijftien met opnieuw een momentje overstuur.
VT2
Piastri sluit aan op P8, achter teamgenoot Norris op P7. Toch moet er bij de McLarens nog wel een schepje bovenop.
VT2
Hamilton kan niet aansluiten en rijdt de vierde tijd.
VT2
Leclerc schiet er nu onderdoor met een 1:35.291!
VT2
Verstappen gaat ondertussen op rood naar een 1:35.480 en scherpt daarmee zijn snelste tijd aan. Russell gaat ook sneller op P2, maar komt drie tienden tekort.