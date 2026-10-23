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Max Verstappen, USGP, 2026, Red Bull, generic — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | VT2 GP Verenigde Staten: Verstappen knokt om de snelste tijden

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De tweede vrije training in Austin, Texas, staat op het programma. Charles Leclerc was de snelste tijdens VT1, maar Max Verstappen zat binnen één tiende op P2. Lando Norris meldde zich op de derde plek op bijna drie tienden. Het zit allemaal weer heel dicht bij elkaar. Om klokslag 23:00 uur gaat VT2 van start en via ons liveblog hoef je niets van die sessie te missen!

LIVE | VT2 GP Verenigde Staten

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16u geleden

00:01

VT2

En de vlag hangt nu officieel uit. Daarmee is vrije training twee voorbij. Zaterdag om 19:30 uur gaat de derde en tevens laatste training van start. We zien je dan graag terug!

16u geleden

00:00

VT2

De laatste minuut is ingegaan. Leclerc staat nog altijd bovenaan, voor Antonelli en Verstappen. Hamilton bezet P4, voor Russell, Lawson, Norris en Piastri. Hadjar heeft de negende tijd gereden en Oliver Bearman sluit de top tien af.

16u geleden

23:56

VT2

Bij Hamilton gaat het niet makkelijk meer. De Engelsman bezet P4, maar geeft aan: 'Ik val steeds verder terug naar achteren en ik worstel echt met de auto.'

16u geleden

23:51

VT2

De laatste tien minuten zijn aangebroken. Antonelli rijdt de snelste longruns, maar doet dat op de mediums. Verstappen rijdt soortgelijke tijden, maar dan wel op een compound zachter.

16u geleden

23:50

VT2

Bij Albon, maar ook bij Sainz zijn er echt problemen. Albon staat stijf achteraan en komt vier seconden tekort op de snelste tijd van Leclerc.

16u geleden

23:45

VT2

Verstappen, Leclerc, Antonelli en Norris zijn bezig met de longruns. Opvallend daar waar Leclerc en Verstappen bezig zijn met tijden in de 1:41.XXX rijden Norris en Antonelli een volle seconden sneller.

17u geleden

23:40

VT2

Norris worstelt nog altijd met de MCL40.

17u geleden

23:36

VT2

Piastri weet nog wat van zijn tijd af te schaven en springt naar P5. Ondertussen was Alonso niet zo blij met Russell. In de laatste bocht zat de W17 zo'n vijf autolengtes voor Alonso, maar dat vond de Spanjaard niet leuk. Een sarcastisch duimpje werd dan ook richting de Mercedes-coureur opgestoken.

17u geleden

23:32

VT2

Antonelli kan op de softbanden in de buurt komen van Leclerc op P1. De Italiaan is met een 1:35.333 slechts 42 duizendsten langzamer dan de Monegask. Russell kent daarnaast een megamoment. In de S-bochten weet hij ter nauwernood de controle over de W17 te behouden als de achterkant even uitschiet. Het rondje is wel weg, maar de W17 is nog heel.

17u geleden

23:30

VT2

De FIA laat het momentje tussen Russell en Leclerc voor wat het is en er komt geen verder onderzoek.

17u geleden

23:30

VT2

Norris was opnieuw snel bezig, met een paarse tweede sectortijd. De regerend kampioen schiet echter door in bocht vijftien met opnieuw een momentje overstuur.

17u geleden

23:28

VT2

Piastri sluit aan op P8, achter teamgenoot Norris op P7. Toch moet er bij de McLarens nog wel een schepje bovenop.

17u geleden

23:26

VT2

Hamilton kan niet aansluiten en rijdt de vierde tijd. 

17u geleden

23:25

VT2

Leclerc schiet er nu onderdoor met een 1:35.291!

17u geleden

23:25

VT2

Verstappen gaat ondertussen op rood naar een 1:35.480 en scherpt daarmee zijn snelste tijd aan. Russell gaat ook sneller op P2, maar komt drie tienden tekort.

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