Antonelli kan op de softbanden in de buurt komen van Leclerc op P1. De Italiaan is met een 1:35.333 slechts 42 duizendsten langzamer dan de Monegask. Russell kent daarnaast een megamoment. In de S-bochten weet hij ter nauwernood de controle over de W17 te behouden als de achterkant even uitschiet. Het rondje is wel weg, maar de W17 is nog heel.