Carlos Sainz heeft donderdag tijdens de persconferentie openlijk zijn twijfels uitgesproken over het doorgaan van de slotraces in Qatar en Abu Dhabi vanwege de onzekere situatie in het Midden-Oosten. Slechts enkele uren na die kritische geluiden maakte de Williams-coureur via een officiële verklaring een flinke draai door juist zijn volledige vertrouwen uit te spreken in de besluitvorming van de FIA en de Formule 1.

De discussie rondom het seizoensslot speelt zich af tegen de achtergrond van de aanhoudende geopolitieke spanningen in de Golfregio. Hoewel eerder dit jaar de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië al werden geschrapt en de race van Bahrein werd verplaatst naar het Maleisische Sepang, staan de wedstrijden op het Losail International Circuit (29 november) en het Yas Marina Circuit (6 december) nog altijd op de kalender. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet woensdag nog weten dat de races gewoon doorgaan en ook Formule 1-topman Stefano Domenicali bevestigde eerder deze maand op basis van ontvangen garanties vast te houden aan de oorspronkelijke speeldata, terwijl het Italiaanse circuit van Imola achter de schermen is gecompenseerd om als reserveoptie te dienen.

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Twijfels bij Sainz

Tijdens het persmoment op donderdag liet Sainz, die GPDA-directeur is maar benadrukte op persoonlijke titel te spreken, een heel ander geluid horen. "Het is op dit moment erg moeilijk om ervan overtuigd te zijn dat die races plaatsvinden." De garantie vanuit het management noemt hij dan ook overhaast: "De stelligheid waarmee de leiding van de sport garandeert dat we er gaan racen, voelt relatief voorbarig. En er zijn natuurlijk ook verkiezingen in de VS, en er gebeuren dingen op politiek gebied in de wereld die de komende anderhalve maand heel plotseling kunnen beïnvloeden." Wel vertrouwt hij op de leiding als er groen licht komt: "Zodra de organisatie besluit dat het veilig is, zullen wij als coureurs hun oordeel volgen."

Opvallende ommekeer

Die kritische houding hield echter niet lang stand. Ongeveer twee tot drie uur na de persconferentie bracht Williams een verklaring van Sainz naar buiten waarin de coureur afstand neemt van de ontstane beeldvorming. "Naar aanleiding van de berichtgeving over mijn opmerkingen tijdens de persconferentie eerder vandaag over het afsluiten van het seizoen in het Midden-Oosten, wil ik duidelijk maken dat ik weet dat de FIA en de Formule 1 veiligheid voorop zullen stellen en dat ik hen volledig vertrouw om de juiste beslissing te nemen. We kijken ernaar uit om te racen in Qatar en Abu Dhabi", zo verklaart Sainz.