Kimi Antonelli heeft in de Formule 1-paddock een fotograaf te hulp geschoten die achteruitlopend voor de coureur uit liep en daarbij hard ten val kwam.

Dat meldt Formule 1-fotojournalist Kym Illman vrijdagavond in een bericht op X. Nadat iedereen weer overeind was geholpen, vervolgde de Italiaan zijn wandeling richting het onderkomen van Mercedes. "Antonelli bleef staan om een fotograaf te helpen die languit was gevallen terwijl hij achteruitlopend voor hem uit liep. Toen iedereen weer op de been was, vervolgde hij zijn weg richting de Mercedes-hospitality, en misschien ook naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1", zo schrijft Illman.

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Hulp in paddock

Over de identiteit van de gevallen fotograaf en het exacte tijdstip van het voorval zijn geen verdere details bekend, net zomin als duidelijk is of de betrokkene letsel heeft opgelopen bij de struikelpartij. Wel is duidelijk wat voor sympathieke en nette kerel de aanstaande wereldkampioen wederom blijkt te zijn. Antonelli wordt doorgaans geroemd om zijn nuchtere en bescheiden houding, maar - tenzij alles plotseling heel raar loopt - mag hij zich ergens in de komende weken wereldkampioen Formule 1 gaan noemen. Niet voor iedereen weggelegd.