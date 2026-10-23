Lewis Hamilton heeft tijdens de officiële persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de lachers op zijn hand gekregen met een kort advies aan WK-leider Kimi Antonelli. Op de vraag welke raad de Ferrari-coureur zijn jonge collega in deze fase van de titelstrijd wil meegeven, liet hij gevat weten dat de Italiaan vooral vaart moet minderen.

De twee coureurs namen gebroederlijk naast elkaar plaats tijdens de mediasessies op het Circuit of the Americas, waar dit weekend de achttiende ronde van het wereldkampioenschap op het programma staat. De sfeer tussen de ervaren Brit, die bezig is aan zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari, en zijn jonge opvolger bij Mercedes was ontspannen in aanloop naar de eerste vrije trainingen van vrijdag.

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Gevat advies

Tijdens het persmoment kreeg Hamilton van een aanwezige verslaggever een directe vraag voorgelegd over de koploper in het wereldkampioenschap: "Heb je op dit moment advies voor Kimi?" De Brit hoefde daar geen seconde over na te denken en antwoordde met een knipoog: "Rustig aan." Die droge opmerking zorgde direct tweemaal voor hoorbaar gelach in de zaal, terwijl de organisatie het fragment online samenvatte met de tekst: "Goed advies van Lewis aan Kimi." Na zijn grap voegde de coureur van de Scuderia daar op serieuzere toon aan toe dat de Mercedes-rijder eigenlijk helemaal geen advies nodig heeft en dit seizoen al indruk heeft gemaakt met zijn prestaties op de baan.

Eerste titelkans

De gevatte reactie van Hamilton heeft alles te maken met de dominante uitgangspositie waarin Antonelli naar Texas is afgereisd. De Italiaan rijdt met startnummer 12 een ijzersterk seizoen waarin hij al acht overwinningen en veertien podiumplaatsen wist te pakken, waarmee hij de WK-stand aanvoert met 340 punten. Teamgenoot George Russell volgt na de race in Singapore op de tweede plaats met 238 punten, terwijl Hamilton met 229 punten op de derde plek staat en dus tegen een achterstand van 111 punten aankijkt. Na de Grand Prix van Italië erkende de Ferrari-rijder al hoe lastig de titelsituatie voor de achtervolgers is geworden. Zelf maakt de jonge koploper zich voorafgaand aan het raceweekend nog niet druk om dat scenario, zo reageert hij nuchter op zijn eerste titelkans: "Laten we ons daar geen zorgen over maken!"