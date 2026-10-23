Helmut Marko zou voor het Formule 1-seizoen van 2027 bij Racing Bulls kiezen voor Formule 2-coureur Nikola Tsolov ten koste van Liam Lawson. Dat vertelt de voormalig Red Bull-adviseur in gesprek met de Oostenrijkse krant Krone. Hoewel de Oostenrijker eind vorig jaar vertrok uit zijn functie en niets meer te zeggen heeft over de line-up, onderstreept zijn uitspraak de nog altijd onzekere toekomst van de Nieuw-Zeelander na dit seizoen.

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, die aankomende zondag op het Circuit of the Americas in Austin op het programma staat, heeft Lawson nog altijd geen contractverlenging voor volgend jaar op zak. De coureur vormt dit seizoen bij Racing Bulls de line-up met debutant Arvid Lindblad. De renstal staat momenteel met 100 punten op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, terwijl Lawson de negende plek in het WK-klassement bezet en goed is voor 61 procent van het puntentotaal van het team. Tijdens de eerdere race in Singapore kwam hij in de sprintrace nog als vijfde over de streep en eindigde hij als zevende in de Grand Prix. Toen hij na afloop de vraag kreeg waarom zijn contract nog niet was verlengd, reageerde hij grappend met 'zeg jij het maar'.

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Marko wijst naar filosofie Mateschitz

Hoewel het huidige seizoen over het algemeen wordt gezien als het sterkste jaar van Lawson in de koningsklasse tot dusver, zou Marko voor 2027 een andere keuze maken. De voormalig adviseur speelde vorig jaar nog een rol bij het besluit om de Nieuw-Zeelander na twee races terug te zetten van Red Bull Racing, voordat hij in december afscheid nam van de organisatie. Sindsdien maakt hij geen deel meer uit van het zestal kopstukken dat over de stoeltjes gaat. Voor zijn voorkeur wijst hij naar de filosofie van wijlen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, waarmee in het verleden onder anderen Sebastian Vettel en Max Verstappen naar de Formule 1 werden gehaald.

Over het opleidingsprogramma zegt Marko: "Ik ben het eens met een uitspraak van Dietrich Mateschitz: 'We kopen geen sterren, we maken sterren'", klinkt het. "We hebben altijd gezocht naar onze eigen coureurs die een Grand Prix kunnen winnen. Op een paar uitzonderingen na heeft dat gewerkt. In lijn met deze filosofie zou de moeilijke beslissing tussen Liam Lawson en Nikola Tsolov bij Racing Bulls eigenlijk in het voordeel van Tsolov moeten uitvallen."

Opmars Tsolov in Formule 2

Tsolov maakt sinds jaar en dag deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull en komt dit seizoen uit voor Campos Racing in de Formule 2. De Bulgaar staat met 200 punten op de tweede plaats in het kampioenschap en wist eerder dit jaar onder andere de hoofdrace in Melbourne op zijn naam te schrijven. Eind augustus werkte hij op het circuit van Imola al zijn eerste Formule 1-testdag af voor Racing Bulls in een oudere bolide, waarin hij in totaal 690 kilometer reed.

In de titelstrijd van de opstapklasse kijkt Tsolov tegen een achterstand van zeven punten aan op koploper Rafael Câmara. De Braziliaan is inmiddels al bevestigd voor een overstap naar de Formule 1: hij verschijnt in 2027 op de grid voor het Haas F1 Team als opvolger van Esteban Ocon en vormt daar een rijdersduo met Oliver Bearman. Daarnaast heeft de organisatie van de Formule 2 bevestigd dat de slotrondes van het kampioenschap in Qatar en Abu Dhabi gewoon worden verreden en het seizoen niet voortijdig ten einde komt.

Permane neemt de tijd voor knoop 2027

Lawson liep dit seizoen bij Racing Bulls een aantal kansen op extra punten mis toen hij halverwege het jaar drie races lang moest invallen bij Red Bull Racing voor de geblesseerde Isack Hadjar. Teambaas Alan Permane laat weten dat het team geen haast heeft met de beslissing voor 2027 en dat de knoop in de komende weken wordt doorgehakt.

"Ik denk dat iedereen weet dat we twee fantastische coureurs hebben", vertelt Permane over de situatie bij de renstal. "We hebben op dit moment een fantastische coureur in F2, en ze staan er allemaal klaar om te gaan. Maar drie past natuurlijk niet in twee, en we nemen gewoon wat meer tijd om ervoor te zorgen dat we de juiste combinatie krijgen voor volgend jaar."