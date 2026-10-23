Max Verstappen heeft tijdens de mediadag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin uitgehaald naar een Britse journalist. De Red Bull Racing-coureur is er niet van gediend dat de pers de uitspraken van zijn teammaat Isack Hadjar, over de krachtsverhoudingen tussen Red Bull en Scuderia Ferrari, bij andere coureurs blijft voorleggen.

In de paddock op het Circuit of the Americas draait de discussie om het voorgaande raceweekend op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Hoewel Verstappen daar zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam wist te schrijven, liet Hadjar optekenen dat niet de RB22 van Red Bull, maar de bolide van Ferrari dat weekend de snelste auto van het veld was. Volgens de Fransman is de wagen van zijn renstal nog altijd moeilijk te besturen en zou zijn Nederlandse teamgenoot in een Ferrari met een nog grotere voorsprong hebben gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen haalt uit naar Britse journalist

Nadat verschillende coureurs al naar hun mening over de stelling van Hadjar werden gevraagd, kreeg ook Verstappen aan het einde van de mediadag in Texas de kwestie voorgelegd door een Britse verslaggever. De Nederlander reageerde in eerste instantie met een diepe zucht en een lange stilte op de vraag over de discussie tussen beide topteams: "Pffff... Ja, ik weet het niet", trapt de Red Bull-coureur af. Vervolgens geeft hij aan weinig waarde te hechten aan de woorden van zijn teammaat: "Hij maakt zich druk om iets dat er niet toe doet", citeert Motorsport.com.

Als hem specifiek wordt gevraagd of hij daarmee op Hadjar doelt, laat Verstappen daar geen twijfel over bestaan en richt hij zich direct kritisch tot de vragensteller. De Limburger vervolgt: "Ja, hij zei het. Laat hem dat maar zeggen. Je moet dit dan niet altijd gaan voorleggen aan die andere coureur of dat andere team. Je probeert constant opschudding te veroorzaken tussen mensen, terwijl je het er ook gewoon bij kunt laten. Dat doe ik zelf altijd. Wat boeit het? Het leven gaat door. Morgen is weer een nieuwe dag."

Discussies zijn pure onzin

De uitspraken van Hadjar komen voort uit een voor hem zeer moeizaam verlopen weekend in Singapore. Daar kreeg hij te maken met technische problemen in zijn sessies en zag hij zijn rondetijd in de sprintkwalificatie geschrapt worden vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Waar de Fransman in de sprintrace uitviel met motorproblemen en in de hoofdkwalificatie geen geldige tijd op het bord wist te zetten, stuurde Verstappen met een voorsprong van 0,120 seconde op George Russell juist naar de sprintpole. Vervolgens pakte de kopman van Red Bull zijn vijftigste poleposition uit zijn loopbaan en won hij de hoofdrace met een voorsprong van 7,335 seconden op Charles Leclerc.

Hadjar onderbouwde zijn verhaal door te wijzen op het kleine verschil van een halve tiende tussen Verstappen en Leclerc in de kwalificatie, evenals het feit dat Ferrari voor de race geen nieuwe zachte banden meer over had. Die opmerkingen vielen zowel bij Leclerc als bij diens teamgenoot Lewis Hamilton verkeerd. De Monegask deed de claim af als onzin, aangezien een buitenstaander niet kan weten hoe competitief beide auto's daadwerkelijk zijn.

Op de vraag of Ferrari in Azië inderdaad over een snellere auto beschikte, houdt Verstappen zich op de vlakte: "Ferrari was heel snel", klinkt het kort. Ook de suggestie dat zijn tweede overwinning van het seizoen, een week na zijn zege in Maleisië, puur te danken was aan een buitengewone kwalificatieronde voor zijn vijftigste poleposition, wuift hij weg. "Het was een goede kwalificatieronde. Je zult mij nooit horen zeggen dat het iets speciaals was, want het kan altijd beter", aldus Verstappen.