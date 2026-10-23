Colapinto waarschuwt en wijst naar statement Verstappen: "Je zag dit ook bij Max"

Franco Colapinto heeft zich op het Circuit of the Americas in Austin fel uitgesproken tegen de aanhoudende stroom van online haatberichten in de autosport. Volgens de 23-jarige coureur van Alpine gaan fans regelmatig over de schreef. In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten wijst hij daarbij naar Max Verstappen, die na het afgelopen raceweekend in Portimão eveneens een grens trok na persoonlijke aanvallen op zijn teammaat Chris Lulham.

Colapinto is op de baan bezig aan een redelijk seizoen en heeft inmiddels een contractverlenging voor 2027 naast Pierre Gasly bij de Franse renstal op zak. Toch eisen de randzaken buiten het asfalt veel aandacht op. De Argentijn deelde afgelopen week op Instagram al een Spaanstalige videoboodschap, waarin hij zijn achterban opriep om respectvol te blijven. Daarin waarschuwde de Alpine-coureur dat zelfs supporters die hem proberen te verdedigen, met hun gedrag zijn toekomst in de koningsklasse kunnen schaden.

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Haatreacties richting Alpine-personeel

Tijdens de perssessie op de mediadag in Texas geeft Colapinto tekst en uitleg bij zijn eerdere oproep op sociale media: "Ik houd van de steun die ik krijg", citeert RacingNews. "Ik wil duidelijk maken dat ik heel dankbaar ben voor alle fans die me steunen", trapt de coureur uit Argentinië af. "In elke sport en elke fanschare heb je ook slechte kanten en haatreacties. Je hebt altijd wel mensen die verkeerde opmerkingen plaatsen. Daarmee helpen ze de atleten niet om op de toppen van hun kunnen te presteren. Wat mij betreft zijn de grenzen de laatste tijd wel vaker overschreden."

De negatieve berichten zijn lang niet alleen gericht aan concurrerende coureurs, maar treffen ook het eigen personeel van zijn team. Colapinto vervolgt: "Ik heb er al veel over gesproken. Het laatste wat ik heb gedaan is een statement te delen, waarin ik de mensen in een video toespreek. Dat zou altijd positief uitpakken, dus ik wilde dat ook graag doen. Mijn monteurs en engineers hebben veel haatreacties gekregen. Dit zijn mensen uit mijn eigen team, die ook willen dat ik het goed doe en me helpen om te presteren. Ik werk dagelijks met hen samen en dan krijgen zij dit soort berichten."

Volgens de jonge coureur is het probleem inmiddels al maandenlang het gesprek van de dag in de paddock: "Het doet me pijn als ze dit soort berichten krijgen. Onder de coureurs hebben we het hier constant over. Ik heb het hier nu al zo'n tien races over. Ik doe mijn best, maar de grenzen zijn weer een paar keer overschreden. Daarom dacht ik eraan om een video te delen en ik denk dat dit heeft geholpen", aldus Colapinto.

Briatore dreigde met boycot na incidenten rondom Gasly en Doohan

De frustratie over het gedrag van een deel van de achterban speelt al langer binnen Alpine. Uitvoerend adviseur Flavio Briatore dreigde eind september tijdens het raceweekend in Bakoe zelfs met een volledige boycot van de Argentijnse media, mocht de online intimidatie vanuit de achterban van Colapinto niet stoppen. Dat ultimatum volgde na een incident tijdens de Grand Prix van Madrid. Daar reed Gasly op langzamere banden, maar kreeg hij van de teamleiding geen opdracht om zijn teammaat voorbij te laten. Na die race kreeg de Fransman te maken met zware bedreigingen richting zijn familie en partner. Ook Lando Norris en voormalig Alpine-coureur Jack Doohan, die dit seizoen actief is als reservecoureur bij Haas en in de European Le Mans Series, waren eerder al het doelwit van online haatberichten.

Verstappen nam het op voor Lulham in Portimão

Om te onderstrepen hoe groot het probleem is, haalt Colapinto het recente voorval rondom Verstappen aan. De Nederlander kreeg in het verleden ook al te maken met online aanvallen richting zijn vriendin Kelly Piquet. "Je zag dit ook bij Max. Hij heeft er ook een statement over gedeeld", klinkt het. Volgens de Alpine-coureur beperkt het probleem zich niet tot de autosport: "Het gebeurt overal heel veel. Het is een algemeen probleem dat we in de sportwereld hebben, en ook in veel andere industrieën. Muzikanten en acteurs hebben er ook last van. Het is overal."

De situatie waar de Argentijn op doelt, speelde zich afgelopen weekend af tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão. Op het Portugese circuit vormde Verstappen een rijderstrio met Lulham en Ben Barnicoat in de Mercedes-AMG met startnummer 3. Het team begon vanaf de 24e plaats aan de race, maar zag de kansen op de overwinning in rook opgaan toen Lulham tijdens zijn tweede stint de auto met startnummer 48 in de rondte tikte en een drive-through penalty moest uitzitten. Uiteindelijk wist Verstappen de auto nog als negende over de streep te brengen.

Lulham bood na afloop van de race zijn excuses aan voor de botsing, maar de Brit kreeg op sociale media een golf van haatreacties over zich heen. Verstappen nam het daarop publiekelijk op voor zijn teamgenoot en liet zich kritisch uit over de bedreigingen jegens Lulham: "Deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké. Hier is geen plaats voor in de sport, of waar dan ook."