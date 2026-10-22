Isack Hadjar denkt dat Red Bull Racing tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore helemaal niet de snelste auto van het veld had. Hoewel we Max Verstappen het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit zagen domineren, beweert zijn teamgenoot op het Circuit of the Americas dat de Limburger in de bolide van Ferrari met een nog grotere voorsprong had gewonnen.

Op het stratencircuit van Singapore kende Verstappen op papier een foutloos weekend. De kopman van Red Bull pakte de sprintpole, schreef de Sprint op zijn naam, veroverde de vijftigste pole position uit zijn carrière en ging vervolgens iedere ronde van de zondagswedstrijd aan de leiding. Toch geeft die dominantie volgens Hadjar een vertekend beeld van de daadwerkelijke krachtsverhoudingen op de baan en hoe bestuurbaar de huidige RB22 daadwerkelijk is.

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Verstappen had in een Ferrari met nog grotere voorsprong gewonnen

Volgens de Frans-Algerijnse coureur is de Red Bull nog steeds ontzettend lastig te besturen. Op het circuit van Sepang was de auto eerder nog oppermachtig, maar tijdens de nachtrace in de Zuidoost-Aziatische stadstaat was dat volgens hem absoluut niet het geval. "Ik vind de auto nog steeds erg moeilijk te besturen. In Maleisië was [Max] dominant, maar in Singapore denk ik niet dat het de snelste auto was", begon Hadjar tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Hij gaat zelfs nog een stapje verder, wijst naar de snelheid van de concurrentie uit Maranello en deelt een flinke tik uit aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. "Als je Max in de Ferrari zou zetten in Singapore, denk ik dat hij met een grotere voorsprong had gewonnen", aldus Hadjar. Leclerc stuurde zijn Ferrari op ruim zeven seconden achterstand van de winnaar naar de tweede stek, terwijl Kimi Antonelli namens Mercedes als derde over de streep kwam. De uitspraken van de Red Bull-coureur zijn nog pijnlijker voor Hamilton, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen niet verder was gekomen dan de zesde plaats.

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Frustrerende weekenden voor Hadjar door technische problemen

Voor Hadjar zelf verliepen de afgelopen twee Grands Prix allesbehalve soepel. In Maleisië kwam hij na een batterijprobleem als vijfde over de finish, en in Singapore viel hij van het ene probleem in het andere. Tijdens de sprintkwalificatie liet de teamgenoot van Verstappen al weten dat de auto onbestuurbaar aanvoelde, waarmee hij niet verder kwam dan de negende plaats. Op zondag moest hij na een probleem met de versnellingsbakprobleem in het eerste deel van de kwalificatie vanuit de pitstraat starten, waarna hij uiteindelijk als tiende eindigde. Na afloop liet hij wel weten tevreden te zijn over zijn algemene racetempo. Zonder de opgelopen mechanische schade in de kwalificatie had hij naar eigen zeggen zelfs kans gemaakt op het podium.