Rafael Câmara heeft een opvallende onthulling gedaan. Hij kampt namelijk met zowel myopie als astigmatisme. De 21-jarige Braziliaan, die in 2027 zijn Formule 1-debuut zal maken bij Haas, stapt tijdens de raceweekenden altijd met contactlenzen in de auto om zijn zicht te corrigeren.

Het talent uit het opleidingsprogramma van Ferrari ging tijdens een livestream van de Formule 2 dieper in op zijn oogafwijkingen en wat voor effect dat heeft wanneer hij op de baan in actie komt. "Ik heb myopie. Mijn sterkte is 2,75 en 2,50. Ik heb ook astigmatisme, dus licht lijkt voor mij heel fel", zo begon Câmara. Voor het verkrijgen van een racelicentie vormen deze afwijkingen overigens geen probleem. Volgens de reglementen is het dragen van een bril of contactlenzen in de autosport gewoon toegestaan, mits een coureur aan de medische normen van de FIA voldoet.

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Pole position misgelopen door het dragen van een bril

Normaal gesproken draagt de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap dus altijd lenzen in de cockpit, maar in het verleden moest hij tijdens een kwalificatiesessie noodgedwongen zijn normale bril opzetten. "Ik zei tegen mijn trainer: 'Ik denk dat ik mijn contactlenzen in het hotel heb laten liggen.' Er was niet genoeg tijd, dus zette ik mijn bril op", legde de Braziliaan uit. "Om te voorkomen dat het team het zou zien, liet ik mijn helmvizier zakken."

Zelfs met de bril onder zijn helm wist de jongeling nog bijna de snelste tijd te klokken, al zorgde het montuur er wel voor dat zijn gezichtsveld flink werd beperkt. "Ik kwalificeerde me als tweede met minder dan een halve tiende seconde verschil. Het voelde alsof ik aan beide kanten een muur had. Ik verloor de pole position door de bril", vervolgde hij.

Andere F1-coureurs proberen lenzen te verbergen

Zodra de 21-jarige coureur uit de auto stapt, verruilt hij zijn contactlenzen direct weer voor een bril. Hij stelt dat er in de koningsklasse van de autosport meer rijders zijn die een oogcorrectie nodig hebben, maar dat zij daar achter de schermen een stuk geheimzinniger over doen. "Ik ben niet de enige die in de F1 contactlenzen draagt, maar de anderen verbergen het. Ze dragen contactlenzen tijdens het rijden, maar in tegenstelling tot mij doen ze die tussen de sessies niet uit. Het verschil is dat ik met een bril door de paddock loop, omdat ik het niet probeer te verbergen."