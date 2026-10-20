De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft officieel groen licht gegeven voor de overname van Viaplay Nederland door Videoland, dat weer onderdeel is van DPG Media. Met deze deal van 142 miljoen euro neemt de streamingdienst niet alleen de abonnees over, maar ook alle actieve sportlicenties. Daar vallen de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1, het Premier League-voetbal, PDC-darts en hockey onder.

In juli kwam het nieuws al naar buiten dat DPG Media de Nederlandse tak van het Scandinavische bedrijf wilde overnemen. Het moederbedrijf Viaplay Group zit namelijk al jaren in financiële problemen en trekt zich om die reden terug uit verschillende landen. Topman Jørgen Madsen Lindemann liet bij de aankondiging van de verkoop al weten dat het bedrijf zich met deze stap weer volledig wil richten op de kernmarkt in Scandinavië. Voordat de rechten en de medewerkers van Viaplay Nederland daadwerkelijk overgedragen konden worden, moest de ACM eerst nog onderzoeken of DPG Media door de aankoop geen te grote machtspositie op de Nederlandse markt zou krijgen. Ruim een jaar geleden kreeg het mediabedrijf ook al toestemming van de waakhond om RTL Nederland in te lijven.

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Wat betekent de overname van Viaplay door Videoland voor de F1-kijker?

Voor de Nederlandse Formule 1-fans die aankomend weekend bijvoorbeeld klaar willen zitten voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, blijft alles voorlopig nog precies bij het oude. Hoewel de goedkeuring vanuit de toezichthouder binnen is en er geen verdere vergunning meer nodig is, moeten DPG Media en Viaplay de komende tijd nog een paar laatste administratieve stappen zetten om de overname definitief af te ronden. "De huidige abonnementen, abonnementsprijzen en apps blijven op dit moment ongewijzigd", zo laat Videoland in een officiële mededeling weten.

DPG Media laat weten blij te zijn met het besluit van de ACM en geeft aan dat er tot nader order niks verandert aan de lopende contracten. Wanneer de live-uitzendingen van de koningsklasse daadwerkelijk via het platform van Videoland te zien zullen zijn en of Viaplay als losstaand merk helemaal van de Nederlandse markt gaat verdwijnen, is nog niet bekend. Tevens is er op dit moment nog geen duidelijkheid gegeven over hoe de sportprogrammering er precies uit komt te zien en wat de overname op de langere termijn gaat betekenen voor de abonnementskosten. Bij Videoland liggen de maandelijkse prijzen sinds maart op 6,99 euro voor het Basis-pakket, 11,99 euro voor Plus en 14,99 euro voor het Premium-abonnement.

Vrees voor prijsverhogingen

Hoe dan ook, wat we nu wel weten is dat de live-uitzendingen van de Formule 1 gaan verplaatsen van Viaplay naar Videoland en dat Viaplay dus de uitzendrechten in Nederland kwijt gaat raken. Alleen in Scandinavië gaat Viaplay nog door met het uitzenden van de Formule 1. Nederlandse abonnees van Viaplay zijn momenteel maandelijks 21,99 euro kwijt. Het is onwaarschijnlijk dat de koningsklasse straks voor vijftien euro per maand minder te zien zal zijn - het huidige prijsverschil tussen Videoland en Viaplay - en er wordt gevreesd dat je binnen Videoland weer een speciaal F1-abonnement moet afsluiten.

Sportmarketeer en media-analist Chris Woerts waarschuwde bij FCUpdate dat de abonnementsprijzen voor het platform fors omhoog zullen gaan na de overname. "Dat komt door de prijs van de uitzendrechten. Ze hebben ongeveer 142 miljoen betaald aan overnamekosten, maar dat staat los van de tv-rechten. Die moeten ze ook nog afdragen aan de Formule 1, aan de PDC voor darten, aan de Premier League. Dus het is een heel dure operatie voor Videoland. En ik kan me niet voorstellen dat zij de prijzen niet gaan verhogen", stelde hij.

Waarom de ACM geen problemen ziet in de krachtenbundeling

Uit het marktonderzoek van de waakhond is gebleken dat de overname niet zorgt voor een significante beperking van de concurrentie. De organisatie verwacht dan ook geen nadelige gevolgen voor de kijker, het inkopen van sportrechten of het verkopen van advertentieruimte. "Aangezien Viaplay Nederland een relatief kleine speler is, met een specifiek sportaanbod, neemt het marktaandeel van DPG Media op al de onderzochte markten slechts beperkt toe", stelt de ACM. "Daarbij geldt dat het sportaanbod van Viaplay Nederland vooral aanvullend is ten opzichte van het huidige streamingsaanbod van Videoland dat vooral films, series en programma's aanbiedt."

Verder heeft de mededingingsautoriteit ook gekeken naar de positie van Ad Alliance, de dochteronderneming van DPG Media die een sterke positie heeft als het gaat om het verkopen van televisieadvertenties. Ook op dat gebied ziet de waakhond geen problemen: "De ACM verwacht niet dat de overname van Viaplay door DPG zal leiden tot een beperking van de concurrentie op de advertentiemarkt." Tot slot ging de toezichthouder nog in gesprek met het Commissariaat voor de Media over de mogelijke invloed op de Nederlandse nieuwsvoorziening. Omdat het Commissariaat oordeelt dat Viaplay Nederland zich niet opstelt als een nieuwsplatform, schat de ACM de kans op impact op de opinievorming niet groot in.