Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op zijn officiële debuut in de GT World Challenge Europe Endurance Cup van afgelopen zaterdag in Portimão. Tijdens een nabeschouwing op de livestream van Verstappen Sim Racing laat de Nederlander samen met teamgenoot Chris Lulham weten hoe hij zijn eerste raceweekend in de klasse heeft beleefd.

De Formule 1-coureur van Red Bull Racing stapte op het Autódromo Internacional do Algarve in de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 van zijn eigen team Verstappen Racing, dat werd ingeschreven via 2Seas Motorsport. Tijdens de drie uur durende seizoensfinale deelde hij de bolide met Lulham en Ben Barnicoat, aangezien de vaste rijders Dani Juncadella en Jules Gounon ontbraken vanwege verplichtingen in het WEC in Barcelona. De aanwezigheid van de Limburger zorgde voor flink wat aandacht: de livestreams op YouTube leverden met 9,7 miljoen weergaven zelfs een kijkcijferrecord op voor het kampioenschap.

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Schok voor systeem

Hoewel Verstappen eerder in mei al meedeed aan de 24 uur van de Nürburgring op de Nordschleife met een Mercedes-AMG GT3, was het op het Portugese circuit toch even schakelen. "Ik moet zeggen dat de eerste ronde, toen ik de baan opging, best een beetje een schok voor het systeem was. Daarna ging het gewoon om steeds sneller worden, ronde na ronde, en het was prima. Het was goed. Ik heb er echt van genoten", zo laat Verstappen weten. Het grote verschil met het Duitse circuit zat hem volgens de coureur met name in de afstelling van de wagen: "De Nordschleife is natuurlijk met andere banden en totaal andere rijhoogtes. Het is eerlijk gezegd best anders."

Inhaalrace naar P9

Het raceweekend in Portugal ging op vrijdag van start met een vijftiende tijd in de kwalificatie, waarin de Red Bull-coureur tijdens zijn laatste stint in Q3 ruim een halve seconde tekortkwam voor poleposition. Vanwege een gridstraf voor een concurrent mocht het drietal uiteindelijk vanaf de veertiende stek beginnen. "De kwalificatie liep natuurlijk niet echt zoals gepland, laten we het zo zeggen. Dat betekende wel dat we in de race een stuk terug moesten vechten, maar het was spannend", verklaart Verstappen. Gedurende de race kreeg Lulham bovendien nog een drive-through penalty aan zijn broek na contact met de Mercedes met startnummer 48 van Luca Stolz, waardoor het team terugzakte naar de vierentwintigste plek. Nadat Lulham vanwege dat moment online werd uitgescholden, nam Verstappen het publiekelijk voor zijn teamgenoot op door aan te geven dat een racefout zulke reacties niet rechtvaardigt. In de slotfase kroop de Nederlander zelf weer achter het stuur om zich in de laatste vijfenveertig minuten, na onder meer een fel gevecht met Arthur Leclerc, terug te knokken naar de negende plaats algemeen en de vijfde positie in de Pro-klasse.

Zenuwen langs zijlijn

Voor Lulham leverde de enorme drukte rondom de pitbox en op de tribunes bijzondere momenten op tijdens de rijderswissels. "Het was zeker spannend om zoveel mensen te hebben die ons steunden. We hebben het hele jaar wel fans om ons heen, maar dit was echt behoorlijk gek", vertelt de Brit. "Eigenlijk hoorde ik, ook tijdens de wisseling van de coureurs, met de auto's die over de baan reden, alleen maar een menigte juichen terwijl ik mijn gordels probeerde los te maken en uit de auto te komen. Het was al met al een gekke ervaring. Iedereen wilde gewoon dat ik uit de auto kwam." Het delen van een wagen houdt ook in dat de coureurs een flink deel van de race vanuit de pitbox moeten volgen, wat door Lulham wordt bestempeld als best zenuwslopend. Bij zijn Nederlandse teamgenoot zijn die zenuwen langs de zijlijn zelfs nog een stuk heviger dan wanneer hij zelf op de baan rijdt. "Ik ben altijd nerveuzer als ik naar de GT-race kijk dan ik ooit ben als ik zelf in een racewagen zit. Dat zegt denk ik genoeg", zo sluit Verstappen af.