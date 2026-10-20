Het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat vanaf de zomer van 2027 waarschijnlijk een race van de IndyCar organiseren. Het Spaanse El Periódico meldt namelijk dat de baan in Montmeló een meerjarige deal heeft gesloten met het Noord-Amerikaanse kampioenschap. Naar verluidt is het contract helemaal rond en hoeft er alleen nog maar een handtekening onder gezet te worden. De verwachting is dat de officiële aankondiging al binnen een paar dagen volgt.

Met deze deal wil het Catalaanse circuit het verlies van de Formule 1 in 2027 opvangen. Vanwege een nieuw roulatiesysteem met het Circuit de Spa-Francorchamps verdwijnt de koningsklasse van de autosport volgend jaar van de kalender in Montmeló. In de even jaren 2028, 2030 en 2032 keert de Formule 1 daar overigens wel weer terug. De Catalaanse regering, inclusief de president, wilde het gat in het oneven jaar koste wat het kost opvullen en zette daarom zwaar in op het binnenhalen van een ander groot autosportevenement.

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Lastige gesprekken en sleutelrol voor Palou

De onderhandelingen over de komst van de Amerikaanse raceklasse begonnen al in juni en stonden onder leiding van de Generalitat de Catalunya. De regionale overheid houdt samen met beheerorganisatie Fira Circuit toezicht op de contracten van het complex in Montmeló. Fira Circuit is uiteindelijk ook de partij die het meerjarige contract officieel zal ondertekenen. De organisatie van de IndyCar Series wil zelf nog niet reageren op de verhalen die de ronde doen.

Álex Palou heeft achter de schermen een grote rol gespeeld om het kampioenschap naar zijn thuisregio te krijgen. De Spaanse coureur van Chip Ganassi Racing sleepte eerder dit seizoen zijn vijfde IndyCar-titel in zes jaar binnen. Daarmee is hij natuurlijk het perfecte uithangbord voor de race op zijn thuiscircuit. Het evenement staat naar verluidt op de planning voor juli 2027 en gaat meetellen als een volwaardige ronde van het kampioenschap, waarbij er dus gewoon punten worden uitgedeeld voor de coureurs en de constructeurs.

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Voor het eerst in twintig jaar weer een race in Europa

Als de handtekeningen daadwerkelijk zijn gezet, wordt dit de allereerste IndyCar-race ooit in Spanje. Tevens betekent het voor de Amerikaanse klasse het Europese debuut onder de huidige naam. De afgelopen maanden gingen er ook al geruchten over een mogelijke uitbreiding van het kampioenschap naar Brazilië en Colombia. We moeten terug naar 2013 voor de laatste keer dat de klasse buiten Noord-Amerika in actie kwam, toen er werd geracet in São Paulo.

De laatste keer dat de hoogste Amerikaanse openwielklasse überhaupt in Europa reed, was in 2007. De toenmalige Champ Car kwam destijds in actie op het Belgische Zolder en op het TT Circuit in Assen, een paar maanden voordat die klasse in februari 2008 fuseerde met de Indy Racing League. Eerder werden er onder de naam van CART ook al races verreden in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Rinus van Kalmthout, die al jaren in de IndyCar uitkomt als Rinus VeeKay, heeft al sinds 2018 niet meer in Europa een race verreden, maar daar lijkt volgend jaar dus verandering in te komen.