Horner onthult keiharde eis kamp-Verstappen, SRO-baas over 'droom' Verstappen | GPFans Recap

Na het GT World Challenge-debuut van Max Verstappen, moeten we vooruit gaan blikken op de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Twee topteams hebben vandaag reservecoureurs bekendgemaakt. Dino Beganovic heeft de promotie gekregen bij Ferrari en Leoanrdo Fornaroli heeft zijn contract verlengd bij McLaren. De laatstgenoemde gaat tevens aan de slag bij het FIA World Endurance Championship-programma van het merk uit Woking. Ondertussen heeft voormalig Red Bull Racing-topman Christian Horner verschillende benarde situaties bij zijn voormalige team onthuld, waaronder een keiharde eis van het kamp van Max Verstappen. Verder gaan SRO-baas Stéphane Ratel en Verstappen Racing-coureurs Ben Barnicoat en Chris Lulham in op de afgelopen GT World Challenge-wedstrijd in Portimão, waarin Max Verstappen zijn debuut in die klasse maakte.

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Horner onthult keiharde eis van kamp-Verstappen: 'Alles moest afgestemd worden op Max'

Een stevig gesprek met het management van Max Verstappen rond de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2022 werkt nog altijd door in de positie van de tweede coureur bij Red Bull Racing. Volgens voormalig teambaas Christian Horner eiste het kamp van de Nederlander destijds in Bakoe dat de ontwikkeling van de auto volledig op diens wensen werd afgestemd. In de High Performance Podcast blikt Horner - die na de Britse Grand Prix van 2025 na twee decennia werd ontslagen en werd opgevolgd door Laurent Mekies - terug op hoe het tweede stoeltje onder zijn bewind werd beheerd. Op de vraag of die positie destijds niet altijd even goed werd gemanaged, reageert de Brit eerlijk: "Soms wel en soms niet." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die een keiharde eis onthuld.

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Ferrari hakt knoop door en schuift F2-coureur door naar hoofdmacht

Ferrari heeft Dino Beganovic voor het Formule 1-seizoen van 2027 gepromoveerd tot vaste reserverijder. De 22-jarige Zweeds-Bosnische coureur neemt afscheid van de Formule 2 en voegt zich bij de Scuderia naast Antonio Giovinazzi. Lees hier het hele artikel over Dino Beganovic bij Ferrari.

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Ratel over Verstappen op GT World Challenge-grid: "Als je me dit een paar jaar geleden had verteld..."

Stéphane Ratel gaf in Portimão een select groepje van de media de kans om vragen te stellen over de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Uiteraard kwam 'rookie' Max Verstappen ook aan bod. De oprichter en CEO van de SRO Motorsports Group, en de architect van de GT3-racerij, beschreef het tegenover onder andere GPFans als een droom. Tevens ging Ratel in op de kalender van 2027. Lees hier het hele artikel over Stéphane Ratel over het GT World Challenge-debuut van Max Verstappen.

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McLaren hakt knoop door en geeft Leonardo Fornaroli dubbele rol voor 2027

McLaren heeft Leonardo Fornaroli voor het seizoen van 2027 bevestigd als reserve- en derde coureur van het Formule 1-team. Daarnaast maakt de 21-jarige Italiaan datzelfde jaar zijn debuut in het World Endurance Championship achter het stuur van de nieuwe McLaren Hypercar. In gesprek met Motorsport.com vertelt Fornaroli dat hij het racen mist nu hij alleen vanaf de pitmuur toekijkt. "Ja, ik heb het racen echt gemist. Elk weekend dat ik als reservecoureur op het circuit ben, word ik erg jaloers als ik Lando en Oscar zie racen. Dus weer gaan racen wordt een ongelooflijk gevoel", zo legt hij uit. Lees hier het hele artikel over Leonardo Fornaroli bij McLaren.

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Barnicoat en Lulham na Portimão-race met Verstappen: "Speciale herinnering voor het leven"

De teamgenoten van Max Verstappen hebben na de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS in Portimão teruggeblikt op het afgelopen weekend. Samen met de viervoudig wereldkampioen Formule 1 werden Ben Barnicoat en Chris Lulham uiteindelijk negende, nadat ze een straf van de stewards moesten incasseren. "Wow, wat een race... van P13 naar P6, naar P24 en terug naar P9 bij het zwart-witgeblokt. Ik wil Verstappen Racing en 2 Seas Motorsport bedanken voor het zitje. Dit weekend zal een speciale herinnering voor het leven blijven", vertelde Barnicoat. Lees hier het hele artikel over de reacties van Ben Barnicoat en Chris Lulham.

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