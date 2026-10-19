De teamgenoten van Max Verstappen hebben na de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS in Portimão teruggeblikt op het afgelopen weekend. Samen met de viervoudig wereldkampioen Formule 1 werden Ben Barnicoat en Chris Lulham uiteindelijk negende, nadat ze een straf van de stewards moesten incasseren.

Verstappen en Barnicoat moesten in de zaterdagavondrace invallen voor de vaste Verstappen Racing-coureurs Jules Gounon en Dani Juncadella invallen vanwege een clash met het FIA World Endurance Championship. De afstelling van de door 2 Seas Motorsport gerunde Mercedes-AMG was niet de juiste richting op gegaan tijdens de kwalificatie en ze startten als dertiende. Lulham lag zesde en was sneller dan de top vijf, maar hij tikte de nummer-48-Winward-AMG van Luca Stolz in de rondte. Verstappen moest na een straf vanaf P24 komen en reed naar de negende stek in zo'n veertig minuten.

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Verstappen en Barnicoat niet zulke slechte reservecoureurs

"Wow, wat een race... van P13 naar P6, naar P24 en terug naar P9 bij het zwart-witgeblokt. Ik wil Verstappen Racing en 2 Seas Motorsport bedanken voor het zitje. Dit weekend zal een speciale herinnering voor het leven blijven", vertelde Barnicoat. "We hebben alles gegeven, flink de staart erop getrapt en ook nog eens veel plezier gehad. Het was een geweldige inzet van Lulham en Verstappen in elke sessie en elke stint, dus bedankt dat jullie zulke fantastische teamgenoten waren! Ik ben erg trots dat ik de kans heb gekregen om deel uit te maken van dit programma. Ik ben blij dat we hebben kunnen laten zien wat we in onze mars hebben, zeker gezien het feit dat we als team sterk zijn teruggekomen na een lastige kwalificatie. Het is alleen jammer dat we niet het resultaat hebben behaald dat we verdienden. Uiteindelijk bleken Max en ik nog niet eens zulke slechte reservecoureurs te zijn. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst nog eens herhalen."

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Lulham verontschuldigt zich

Lulham bood op zijn beurt zijn excuses aan. "P9 was het resultaat na een achtbaan van een race, die er veelbelovend uit zag. Een touché met de nummer 48 had een drive-through penalty tot gevolg, waardoor we niet meer op een podium konden jagen. Mijn verontschuldigingen gaan uit naar hen en hoe het hun weekend heeft beïnvloed. Het was een geweldige teamprestatie om de auto na de kwalificatie om te draaien en de pace te vinden op de zaterdag. Bedankt 2 Seas Motorsport, bedankt Max en bedankt Ben."