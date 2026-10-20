Chris Lulham, de protegé van Max Verstappen en tevens diens teamgenoot tijdens de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS afgelopen weekend, kreeg een boel haatberichten en bedreigingen over zich heen. Maro Engel heeft zich gevoegd bij uitspraken van de viervoudig wereldkampioen hierover en neemt het op voor Lulham.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing moest de wedstrijd in Portimão aanvangen vanaf de dertiende positie na een teleurstellende kwalificatie, waarin de afstelling niet klopte. Ben Barnicoat kon een aantal plaatsen goedmaken, voordat Lulham achter het stuur kroop. De jonge Brit lag zesde en was sneller dan iedereen in de top vijf. Hij moest echter een drive-through penalty incasseren, nadat hij Luca Stolz in de rondte had getikt. Verstappen nam de laatste stint op zich en moest helemaal vanaf P24 komen. Uiteindelijk zag de Nederlander het zwart-witgeblokt op de negende plek.

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Engel neemt het op voor Lulham

Een boel kijkers trokken naar Instagram om Lulham voor van alles en nog wat uit te maken. Het liep zelfs zo erg uit de hand dat Verstappen moest ingrijpen. "Iedereen kan een mening hebben over wat er op de baan gebeurde, maar dit soort persoonlijke aanvallen kunnen niet door de beugel. Chris maakte een ontzettend sterke stint mee en foutjes kunnen gebeuren. Er is geen plek voor dit soort bedreigingen in onze sport of waar dan ook."

Engel sluit zich aan bij de woorden van Verstappen. De Duitser is een teamgenoot van Stolz op de nummer-48-AMG van Winward Racing en was daarom tevens slachtoffer van de touché van Lulham. "Ik ben het volledig met Max eens. Dit is een sport, niet meer en niet minder. Foutjes gebeuren, maar er is geen ruimte voor persoonlijke aanvallen."