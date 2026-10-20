De Formule 1-grid voor het seizoen van 2027 begint steeds meer vorm te krijgen en telt inmiddels negentien officieel bevestigde coureurs. Haas heeft de komst van de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara op een meerjarig contract afgerond, waardoor er op de startopstelling nog slechts drie plekken onbezet zijn: twee stoeltjes bij Racing Bulls en één bij Haas.

Camara gaat vanaf volgend jaar het stoeltje overnemen van Esteban Ocon. Het vertrek van de Fransman werd eind september al bevestigd, nadat hij na twee teleurstellende seizoenen aan het einde van het lopende jaar de deur achter zich dichttrekt. De nieuwe aanwinst van de Amerikaanse renstal gaat momenteel met 207 punten aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap namens Invicta Racing. Met nog twee raceweekenden voor de boeg in Qatar en Abu Dhabi verdedigt hij daar een voorsprong van zeven punten op Nikola Tsolov. De Braziliaan wist dit jaar al drie hoofdraces op zijn naam te schrijven in Spanje, België en Azerbeidzjan en werkte in augustus op het circuit van Portimão bovendien al een test af in de Haas VF-25 van vorig seizoen.

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Ferrari-duel bij Haas

Bij Haas is het nu vooral de vraag wie volgend jaar het tweede stoeltje gaat bezetten naast de Braziliaanse debutant. Hoewel de contractverlenging van Ollie Bearman nog altijd niet officieel op papier staat, verwacht teambaas Ayao Komatsu dat die bevestiging op zeer korte termijn zal volgen. Tegelijkertijd spreekt Komatsu tegen dat zijn team met twee coureurs uit de opleiding van Ferrari fungeert als een B-team van de Italiaanse renstal. Bij het fabrieksteam in Maranello liggen Charles Leclerc, die eerder dit jaar nog bijtekende tot in het volgende decennium, en Lewis Hamilton voor 2027 al vast. Omdat het contract van Hamilton tot minstens volgend jaar doorloopt, worden zowel Camara als Bearman gezien als serieuze kandidaten om de Brit op te volgen zodra hij het team uiteindelijk verlaat.

Ook bij Racing Bulls zijn de twee stoeltjes voor 2027 formeel nog niet ingevuld. Het zusterteam van Red Bull Racing staat momenteel met 100 punten op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en teambaas Alan Permane rekent erop dat er in de komende weken een definitieve knoop wordt doorgehakt over het rijdersduo. De huidige coureurs Liam Lawson, die dit seizoen 69 punten bij elkaar reed, en Arvid Lindblad met 38 punten wachten zodoende nog op groen licht van de formatie.

Topteams volledig vastgelegd

Bij de topteams liggen de kaarten inmiddels volledig op tafel. Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing een nieuw contract ondertekend dat hem tot 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbindt, wat hem naar verluidt een salaris van 107 miljoen dollar per seizoen oplevert. Met die handtekening zijn alle eerdere speculaties over een mogelijke overstap van de Nederlander naar Mercedes of McLaren direct de kop ingedrukt. Naast Verstappen staat ook Isack Hadjar op de officiële lijst van de Formule 1 als bevestigd voor 2027. Bij Mercedes, dat met 578 punten aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, keren George Russell en WK-leider Kimi Antonelli terug. Laatstgenoemde heeft inmiddels 340 punten verzameld en kan dit weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zelfs de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de koningsklasse worden.

McLaren houdt eveneens vast aan het huidige rijdersduo. Regerend wereldkampioen Lando Norris verlengde zijn contract eerder dit jaar al tot ten minste eind 2030, een deal die naar verluidt goed is voor 40 miljoen dollar per seizoen. Zijn teamgenoot Oscar Piastri beschikte al over een doorlopende verbintenis en nu de geruchten rondom Verstappen zijn verstomd, is ook zijn plek voor 2027 definitief veiliggesteld. De twee kenden in Singapore nog een moeizaam weekend na een onderlinge botsing in de sprintrace, maar staan met de renstal uit Woking desondanks op de derde plek bij de constructeurs met 339 punten.

Stabiliteit in middenveld

In de rest van het veld hebben de overige vijf teams hun line-up voor volgend jaar ook helemaal rond. Bij Aston Martin heeft de 45-jarige Fernando Alonso, ondanks eerdere twijfels over een mogelijk pensioen, maandag een nieuw contract getekend voor 2027 aan de zijde van Lance Stroll. Williams heeft op zijn beurt Carlos Sainz ondanks een moeizaam lopend seizoen vastgelegd op een meerjarige deal ter waarde van naar verluidt meer dan 30 miljoen euro per jaar, waarbij ook Alex Albon het team trouw blijft.

Alpine gaat verder met Franco Colapinto en Pierre Gasly, die dit jaar nog de poleposition wist te veroveren in Monza. Bovendien heeft de Franse formatie voormalig Mercedes-kopstuk Mike Elliott binnengehaald als technisch directeur. Tot slot kiezen ook Audi en Cadillac voor continuïteit bij hun coureurs: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vormen in 2027 opnieuw het rijderspaar bij Audi, terwijl Sergio Pérez en Valtteri Bottas dankzij hun meerjarige contracten aan hun tweede seizoen bij Cadillac zullen beginnen.

2027 F1 Grid: Alle stoeltjes op een rijtje

Op het moment van schrijven zijn er 19 coureurs die officieel verzekerd zijn van een zitje voor het komende seizoen; er zijn nog drie zitjes beschikbaar: