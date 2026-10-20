Voormalig teambaas Christian Horner heeft in zijn nieuwe autobiografie 'Drive' uit de doeken gedaan dat Lewis Hamilton voorafgaand aan zijn overstap naar Mercedes een geheime ontmoeting heeft gehad om een transfer naar Red Bull Racing te bespreken. Volgens Horner zocht de Brit in 2012 zelf toenadering tot de Oostenrijkse renstal tijdens een bijeenkomst in het huis van toenmalig topontwerper Adrian Newey nabij Ascot.

In het boek, dat donderdag officieel verschijnt, blikt Horner terug op de situatie van Hamilton bij McLaren tijdens het seizoen van 2012. De wereldkampioen van 2008 kende destijds een moeizaam jaar met meerdere mechanische uitvalbeurten en wilde dan ook vertrekken bij het team uit Woking. Horner beschrijft hoe de frustratie bij zijn landgenoot gedurende dat seizoen zichtbaar toenam. "Hamilton leek de moed te verliezen bij McLaren. Van buitenaf leek zijn relatie met Jenson Button gespannen, en zijn hoofd hing na een reeks technische defecten gedurende 2012 steeds lager. Ik kwam hem af en toe tegen bij races, en we waren altijd vriendelijk (ondanks zijn opmerking dat Red Bull slechts een drankenbedrijf was), maar ik vond dat hij ongewoon kwetsbaar leek voor een voormalig wereldkampioen."

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Geheime ontmoeting

De eerste aanwijzing dat Hamilton wel oren had naar een overstap richting Milton Keynes kwam via zijn vader, Anthony Hamilton. Horner zag zijn naam op zijn scherm verschijnen en legde meteen de link met een mogelijke interesse van de coureur, die in die periode zijn pijlen had gericht op het stoeltje naast toenmalig kopman Sebastian Vettel. "Toen ik op een dag mijn telefoon controleerde op gemiste oproepen en berichten, zag ik het nummer van zijn vader op het scherm en vroeg ik me af of hij van mening was veranderd over Red Bull", zo schrijft Horner. "Toen er vervolgens een geheime bijeenkomst werd belegd, met hem, in het huis van Newey nabij Ascot, werd mijn onderbuikgevoel bevestigd. Hij wilde weg bij McLaren, en wij waren zijn voorkeursbestemming."

Tijdens het gesprek in Ascot wond Hamilton er volgens de oud-teambaas geen doekjes om en legde hij de vraag meteen op tafel bij de aanwezige kopstukken van Red Bull Racing. Terwijl Newey direct gecharmeerd was van het idee om twee wereldkampioenen aan elkaar te koppelen, reageerde toenmalig adviseur Helmut Marko een stuk terughoudender op het nieuws. "'Wat zal het kosten om bij jullie te komen?' zei hij, toen we gingen zitten. Newey, die niet bekendstaat om zijn pokerface, keek verrukt. Ik kon hem nauwelijks verwijten. Een koppeling van Vettel en Hamilton als coureurs was een verleidelijk vooruitzicht", vervolgt Horner, die daarnaast de reactie van de Oostenrijker schetst. "'Marko keek zeker niet onder de indruk toen hij het nieuws hoorde. Zijn komst zou waarschijnlijk invloed hebben op Vettel, zijn protegé, en hij was duidelijk ongerust.'"

Grootste sportdeal

Om te kijken of een samenwerking daadwerkelijk haalbaar was, zocht Horner contact met Simon Fuller, destijds de sportagent en manager van Hamilton. De belangenbehartiger zag grote commerciële kansen in een overstap van zijn cliënt naar Red Bull Racing. "'Jij en ik kunnen de grootste sportdeal sinds Muhammad Ali sluiten,' zei hij vol vertrouwen", zo haalt Horner de woorden van Fuller aan. Eerder in 2024 liet Horner tegenover de Daily Mail ook al vallen dat er door de jaren heen meerdere gesprekken hadden plaatsgevonden, al ontkende Hamilton destijds dat zijn kamp contact had gezocht en beschuldigde hij de teambaas ervan onrust te willen stoken.

Financiële eisen

Uiteindelijk liepen de verkennende gesprekken voor het seizoen van 2013 op niets uit en koos Hamilton in september 2012 voor een driejarig contract bij Mercedes als opvolger van Michael Schumacher, waar hij tussen 2014 en 2020 nog eens zes wereldtitels wist te veroveren voordat hij in 2025 naar Ferrari vertrok. Volgens Horner waren de financiële voorwaarden de belangrijkste reden waarom Red Bull de komst van de Brit uiteindelijk niet doorzette. "Ondanks het onmiskenbare marketingvoordeel heb ik het idee niet met echte kracht nagestreefd. Maar de deal met hem zou bij iemand in de smaak vallen. En ik had een goed idee wie die iemand zou kunnen zijn", legt Horner uit. "Newey, die altijd streeft naar betere coureurs voor Red Bull, was bijzonder enthousiast. Ik kon hem niet de schuld geven. Maar het struikelblok was natuurlijk het geld. Elke deal die hem naar Red Bull had gebracht, zou onvoorstelbare bedragen hebben vereist."