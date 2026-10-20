Riccardo Patrese denkt niet dat WK-leider Kimi Antonelli zich dit weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin al tot wereldkampioen zal kronen. De Italiaan verwacht dat de Mercedes-coureur de race niet gaat winnen en ziet juist goede kansen voor Max Verstappen om op het Circuit of the Americas zijn derde zege op rij te pakken.

Van vrijdag tot en met zondag staat in Texas het achttiende raceweekend van het Formule 1-seizoen op het programma, dat dit jaar volgens een regulier format zonder sprintrace wordt afgewerkt. Antonelli reist met een totaal van 340 punten af naar de Verenigde Staten en verdedigt daar een voorsprong van 102 punten op zijn teamgenoot George Russell, die op een aantal van 238 punten staat. Achter het tweetal van Mercedes vinden we Ferrari-coureur Lewis Hamilton met 229 punten terug op de derde plaats in het klassement, gevolgd door Verstappen op de vierde plek met 221 punten. Met nog zes Grands Prix voor de boeg kan de twintigjarige Italiaan de wereldtitel in Austin al veiligstellen als hij de race wint, Russell niet hoger eindigt dan de negende plaats en Hamilton maximaal als vijfde over de streep komt.

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Titelstrijd bij Mercedes

Hoewel de kans op papier dus aanwezig is om het kampioenschap zondag al in het slot te gooien, rekent Patrese bij Casinostugan niet op een vroege beslissing in Amerika. "Kimi zou kunnen winnen, maar dan moet Russell eens ophouden met pech te hebben. Het is nu een kwestie van afwachten wanneer Kimi kampioen wordt. Ik denk niet dat het in Austin zal gebeuren", zo laat Patrese weten in zijn vooruitblik op het raceweekend. "Maar het zou mooi zijn om te zien of Verstappen drie overwinningen op rij kan behalen. Ik denk van wel", vervolgt de 72-jarige Italiaan. "Kimi kan op dit moment niet 101% geven, omdat hij alleen nog de laatste punten nodig heeft om het kampioenschap te winnen. Maar het zou mooi zijn om een strijd tussen Verstappen en Antonelli om de overwinning te zien."

Opmars van Verstappen

Voor Verstappen is er in de slotfase van het jaar bovendien nog genoeg om voor te vechten. Na een moeizame start van het seizoen waarin Red Bull Racing veel terrein verloor, heeft de Nederlander het gat naar de tweede plaats van Russell inmiddels weten terug te brengen tot zeventien punten, terwijl het verschil met de derde plek van Hamilton nog slechts acht punten bedraagt. "Max maakt kans om als tweede te eindigen in het kampioenschap. Als hij races blijft winnen – nadat hij aan het begin van het seizoen nog nergens te bekennen was – kan hij vice-wereldkampioen worden", aldus Patrese.